القاهرة : السبت 14 أبريل 2018
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تقارير ومتابعات
الجمعة 13/أبريل/2018 - 11:26 م

فى ذكرى وفاتها... أبرز المعلومات عن الفنانة فردوس حسن

فى ذكرى وفاتها...
إسلام أبو المجد
dostor.org/2127657

يصادف اليوم السبت الموافق 14 أبريل، ذكرى وفاة الفنانة فردوس حسن، التي ظهرت على الشاشة العربية بعد عزيز أمير، وامتدت مسيرتها الفنية من عام 1923 إلى 1962، واشتهرت بخفة ظلها، واعتزلت الفن فجأة دون أي مقدمات بعد مشوار فني كبير ملئ بالأعمال السينمائية.

ونرصد عبر السطور التالية أبرز المعلومات عن فردوس حسن:ـ

- ولدت في 17 نوفمبر من عام 1905، وتلقت تعليمها فى المدارس الفرنسية، ثم عملت بعد ذلك في مجلة "الدنيا المصورة"، وبدأت رحلتها مع عالم الفن، عندما عملت في كازينو "دي باري".

- تميزت بتقديم اللون الكوميدي، وأهلتها موهبتها لتكون ثاني وجه نسائي يظهر على شاشة السينما المصرية، وشاركت في الفيلم الصامت "برسوم يبحث عن وظيفة" الذي قام ببطولته الفنان عادل حميد.

- بدأت فردوس حسن مسيرتها الفنية عام 1926م على المسرح في كازينو "دي باري" مع محمد بهجت، ثم في فرقة "علي الكسار"، ومسرح رمسيس، وشاركت في عدد من الأعمال المسرحية، منها "حانة مكسيكم"، "توسكا"، "أولاد الفقراء"، "تاجر البندقية"، "أولاد الذوات"، "بريد ليون"، "القضية المشهورة"، "الشيخ متلوف"، "فاتنات والوحدة"، "الشريدان"، "السبنسة".

- شاركت فردوس حسن، في عدد من الأفلام المعروفة منها "دنانير"، "عايدة"، "حبابة"، "الغيرة"، "عدل السماء"، "ليت الشباب"، "جنون الحب"، "نرجس"، "طلاق سعاد هانم"، "ضحايا المدينة"، "برسوم يبحث عن وظيفة"، "السوق السوداء".

- اعتزالت الفن فجأة عام 1962م، بعد مشوار فني ذخر بالكثير من الأفلام الشهيرة في السينما المصرية، وتوفيت في 14 من أبريل عام 1995 م.

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