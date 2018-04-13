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الجمعة 13/أبريل/2018 - 11:26 م

ريهام عبد الغفور: «لو جوزي فكر يخوني هخرب بيته» (فيديو)

ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور
منار إبراهيم
dostor.org/2127656

أكدت الفنانة ريهام عبد الغفور، أنها تلتمس العذر للرجال الذين تدفعهم زوجاتهم للخيانة، وذلك بسبب وجود نقص من المرأة مما اضطرته لتلك الخيانة.

وقالت "عبد الغفور" خلال حوارها مع الإعلامية سمر يسرى ببرنامج "أنا وأنا" الذى يذاع عبر قناة ON E: "لو لقيت جوزي متجوز دلوقتى هخرب بيته لأنى مش حاسة إنه فى سبب يخليه يعمل كده لأنى مش مقصرة معاه فى حاجة، ولو حاسة إنى مقصرة معاه فى موضوع ما هعذره".

وأوضحت أنها تزوجت فى سن صغير، وطُلقت فى سن صغير، وكان هذا الشيء الذى أهانها منذ 11 عاما، وتابعت: "إحنا الـ 2 كنا صغيرين فى السن والمسئولية كانت كبيرة علينا، وهو خانى وكان استيعابى للموقف شديد ومدتهوش فرصة تانية".

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