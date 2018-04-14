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السبت 14/أبريل/2018 - 06:23 ص

بذكرى ميلاده.. أهم المحطات فى حياة الفيلسوف ابن رشد

الفيلسوف ابن رشد
الفيلسوف ابن رشد
إيمان ماهر
dostor.org/2127655

فيلسوف التنوير الذي أضاء بإنجازاته العقول والأزمان، وكان لأقواله أثر كبير على مر العصور، هو واحد من أشهر الفلاسفة في العالم العربي والاسلامي، متعدد التخصصات، وفيلسوف ووفقية وقاضي وفلكي، هذا هو الفيلسوف ابن رشد الذي يصادف اليوم ذكرى ميلاده.

وترصد "الدستور"محطات في حياة ابن رشد:

النشأة
ابن رشد.. هو أحد أشهر فلاسفة وعلماء العرب، وُلِد في مدينة قرطبة ونشأ وترعرع في الأندلس، حيث ولد في 14 أبريل عام 1126، تعلم الطب والفقه المالكي والفيزياء والفلك وبرع فيهم جميعًا، تولى لفترة منصب القاضي بمدينة إشبيلية ثم مدينة قرطبة، وبعدها ترك القضاء ليتفرغ لعمله كطبيب، بعدما تم ضمه إلى بلاط الخليفة الموحدي أبويعقوب ليكون طبيبه الخاص، لكن تبقى الفلسفة هي شغل ابن رشد الشاغل، وإسهاماته بها صنعت مكانته، وكتبت لاسمه الخلود كأحد أبرز الأسماء في التاريخ.

فكر ابن رشد
يرى "ابن رشد" عدم وجود تعارض بين الفلسفة والدين، كما آمن بسرمدية الكون، وقال إن الروح منقسمة إلى قسمين؛ أحدهما شخصي يتعلق بالشخص، والثاني إلهي، وبما أن الروح الشخصية قابلة للفناء فإن جميع الناس سواسية، كما أدعى أن لديه نوعين من معرفة الحقيقة، الأولى استنادًا إلى الدين المعتمد على العقيدة التي لا يمكن إخضاعها للتدقيق والتمحيص، والثانية استنادًا إلى الفلسفة، وتنطلق بآرائه الأخلاقية من مذهبي أفلاطون وأرسطو، واتفق مع أفلاطون بالفضائل الأربع الأساسية: العدالة، والحكمة، والشجاعة، والعفة.

إنجازاته
وضع ابن رشد بحثًا عن حركة الفضاء وهو كتاب "في حركات الفلك"، وصف فيه كلف الشمس، وهي بقع داكنة تبدو بين فترة وأخرى على سطح الشمس.

كما قام بتلخيص المجسطي وهو كتاب شهير في الفلك لبطليموس حيث قام بتقسيمه إلى جزئين:
1- وصف الفضاء.
2- وصف حركة الفضاء.

وقد ترجمه من العربية إلى العبرية جاكوب أناتولي، في عام 1231م.

وكتب ابن رشد في حياته العديد من الكتب في الدين والفلسفة وصفات الله واصل الكون والميتافيزيقيا وعلم النفس، وكان بارعًا في التشريع والفلسفة حتي انه اطلق عليه لقب الفيلسوف الفقيه، وكانت افكاره مثيرة للجدل خاصة أن حججه كانت قوية ومؤثرة اثارت حيرة الفلسفيين في العالمين اليهودي والمسيحي، وكان يقول أن هناك (شكلين) من الحقيقة، وهما: الشكل (الديني) و(الفلسفي).

وفاته
توفى ابن رشد سنة 1198م في مراكش ودفن فيها، وبعد ثلاثة أشهر نقل جثمانه إلى قرطبة.

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