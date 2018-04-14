قبل «موسكو».. 4 دول هددت بحجب تطبيق «تيليجرام»

تظل السوشيال ميديا والتطبيقات الجديدة شبح يطارد بلاد العالم؛ ولذا تم حظر بعضها بسبب المشاكل السياسية التي تسببها هذه التطبيقات، وكان آخرها "تيليجرام"، وقد سمحت محكمة موسكو، لهيئة الرقابة على الاتصالات الروسية بحجب تطبيق التواصل "تيليجرام" في روسيا دون انتظار القرار في الاستئناف.



وترصد "الدستور" أبرز الدول التي هددت بحجب "تيليجرام":



إيران

في عام 2017 أعلن التليفزيون الحكومي الإيراني، عن أنه تم حجب موقع التواصل الاجتماعي "تيليجرام".



وأعلن مؤسس تطبيق "تيليجرام" للرسائل بافل دوروف، عن أن السلطات الإيرانية تحظر دخول الإيرانيين إلى التطبيق، بعد رفضهم إغلاق بعض القنوات التي تدعو للتظاهرات السلمية.



عمان

في عام 2014 نشر الحساب الرسمي لتطبيق التراسل الفوري "تيليجرام" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة قال فيها إن التطبيق تم حجبه في سلطنة عمان.



وأكد العديد من مستخدمي التطبيق في عمان على "تويتر" توقف الخدمة عن العمل لديهم، وفي أحد المواقع العمانية علق مشتركي "عمان" بأن بعد استخدام الشبكة الافتراضية "VPN" تمكنو من استخدام التطبيق ما يؤكد حجب التطبيق.



البحرين

في عام 2016 توقفت خدمات برنامج "تيليجرام" على شبكات الهواتف النقالة في البحرين، وتناقل مستخدمو برامج وسائل التواصل الاجتماعي في البحرين نبأ إيقاف البرنامج عن العمل يوم أمس مرجحين أسباب الإيقاف لأمور متعددة منها أن البرنامج يحمل خاصية التشفير المملوك لشركة روسية، وحتى كتابة الخبر لم تصدر هيئة تنظيم الاتصالات أو شركات الاتصالات في البحرين أي بيان يوضح سبب ذلك.



أندونسيا

في عام 2017 حجبت السلطات الإندونيسية تطبيق "تيليجرام" للرسائل النصية المشفرة قائلة إنه يحتوي على العديد من المنتديات المليئة "بالدعاية المتطرفة والإرهابية".