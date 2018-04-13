«ماتيس» منع «البنتاجون» من قصف سوريا أمس

قال مسئول في الإدارة الأمريكية إن وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس ألغى هجوما كان مخططا ليلة الخميس خشية التصعيد مع روسيا، حسبما نشرت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية.



وأضاف أن وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» كانت لديها فرصتان خلال اليومين الماضيين لضرب سوريا لكن وزير الدفاع منع الضربات.



واشتدت حدة التوتر بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن الهجوم الكيميائي الأخير في سوريا، إذ هددت واشنطن بتوجيه ضربة عسكرية لقوات نظام الرئيس السوري بشار الأسد، وكذلك القوات الإيرانية، وأعلنت بريطانيا دعمها ذلك، بينما حذرت روسيا من توجيه أي ضربات عسكرية لدمشق.