القاهرة : السبت 14 أبريل 2018
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الجمعة 13/أبريل/2018 - 11:16 م

سقوط «بلوظة» تخصص في سرقة الهواتف بالمقطم

سقوط «بلوظة» تخصص
مصطفى حربى
dostor.org/2127651

ألقى رجال مباحث القاهرة، القبض على عاطل، أثناء محاولته بيع هواتف محمولة لدى أحد محال الهواتف بمنطقة المقطم، إلا أن صاحب المحل ارتاب فى أمره، وأبلغ الشرطة وتم ضبطه، وأعترف بسرقة الهواتف من مساكن العمال، وتم إعادة المسروقات لأصحابها قبل اكتشافهم واقعة السرقة، وإحالة المتهم للنيابة التى تولت التحقيق.

تلقى العميد محمد العنانى مفتش فرقة مباحث الجنوب، بلاغا من أحد أصحاب محلات الهواتف المحمولة، بالمقطم مفاده قيام أحد الأشخاص بعرض 3 هواتف محمولة للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتهم الحقيقية، وانتقل ضباط مباحث القسم، وتمكنوا من ضبطه.

ومن خلال التحريات والفحص بمعرفة المقدم محمود اسماعيل رئيس مباحث قسم شرطة المقطم، تبين أن المتهم "أحمد ك ع" 23 سنة، عاطل وشهرته "بلوظة"، وبحوزته 3 هواتف محمولة "مجهولين المصدر"، وبمواجهته أمام اللواء محمد الشرقاوى مدير قطاع الجنوب، اعترف بسرقتهم من داخل مساكن العمال الكائنة بالهضبة الوسطى، بأسلوب "كسر الباب"، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الهواتف المحمولة واتهموه بالسرقة، وأضافوا بأنهم لم يكونوا قد اكتشفوا وقائع السرقة.

تحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.

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