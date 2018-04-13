القاهرة : السبت 14 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
12:20 ص

الصحة: حملات موسعة على المراكز والعيادات الخاصة بالمحافظات الأسبوع الجارى
09:55 م

الدستور ترافق قافلة الكشف عن فيروس «سى» والأمراض غير المعدية
09:52 م

الطريق إلى كييف.. كيف يلعب الأربعة الكبار فى دورى الأبطال؟
09:12 م

«مصر للتنمية» تدعو السيسي لحضور احتفالية عيد العمال
04:59 م

«أرامكو» السعودية الشركة الأكثر ربحية في العالم
04:56 م

فرنسا تزعم وجود سلاح كيماوي في سوريا
04:48 م

عاجل.. 528 مصابًا فلسطينيًا في جمعة «حرق علم إسرائيل»
04:40 م

مندوب روسيا: التهديد بقصف سوريا يخالف ميثاق الأمم المتحدة
08:45 م

زيزو يُقنع الخطيب بتأجيل التجديد لـ«البدري»
08:12 م

شكري يؤكد حرص مصر على تعزيز أطر التعاون مع العراق
08:07 م

إسبانيا والسعودية توقعان اتفاقيات تعاون عسكري
07:37 م

شكري يبحث مستجدات الأزمة الليبية مع المبعوث الأممي
حوادث
الجمعة 13/أبريل/2018 - 11:09 م

غدًا.. استكمال مرافعة دفاع المتهمين في «فض رابعة»

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
مصطفى حربى - عادل عبدالعال
dostor.org/2127648

تستمع محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، غدًا السبت، لمرافعة دفاع محمد بديع مرشد الإخوان و738 من عناصر وقيادات الجماعة المتهمين فى قضية "فض اعتصام رابعة".

وتضم قائمة المتهمين فى القضية من قيادات الإخوان، محمد بديع، وعصام العريان، وعصام ماجد، وعبد الرحمن البر، وصفوت حجازى، ومحمد البلتاجى، وأسامة ياسين، وعصام سلطان، وباسم عودة، وجدى غنيم، "أسامة" نجل الرئيس المعزول محمد مرسى، بالإضافة للمصور الصحفى محمد شوكان، الذى جاء رقمه 242 فى أمر الإحالة.

وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة من بينها تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع فى القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.

اقرأ أيضًا
منذ يومين

الجنايات تخلي سبيل متهمين في قضية «إرهاب»

منذ 5 أيام

ضبط 31 قياديًا إخوانيًا متهمين فى تنفيذ مخطط إرهابى بالمنيا

منذ اسبوع

شاب يلقي نفسه من الطابق الخامس بالعجوزة

منذ أقل من شهر

بعد 6 سنوات حب و5 شهور زواج.. طلقها بسبب «المقشة»

منذ أقل من شهر

خطوات الحماية المدنية لتفادى وقوع الحرائق

منذ أقل من شهر

مصدر أمنى: إصابة ضابطين ومصرع مسجلين خطر في مواجهات مع الشرطة بسوهاج

الآن

كواليس أزمة اغتصاب 18 سيدة في «أكاديمية نوبل» .. واستقالة الأمين العام

عاجل.. خليفة حفتر يبحث التطورات في ليبيا مع المبعوث الأممي

خالد جلال: كأس مصر للزمالك (حوار)

«استرها يا صلاح».. فتاة إيطالية تتعهد بخلع ملابسها حال صعود روما

الأكثر قراءة

«ترامب» يطالب وزير دفاعه باستهداف الروس والإيرانيين في سوريا

مصطفى بكري يكشف حقيقة وفاة «حفتر»

«الهجوم الكبير» يتأخر.. كيف منع «ماتيس» ضرب سوريا أمس؟

«إسكان البرلمان» تفجر مفاجأة حول قانون الإيجار القديم

ألبومات الصور

بدء احتفالية «يوم اليتيم» في جنوب سيناء (صور)

منظومة النظافة الجديدة في القاهرة.. أمل بـ«ثقافة جديدة» (صور)

عاجل.. استشهاد أول فلسطيني في «جمعة حرق العلم» (صور)

شاهد.. بدء احتفالية «أبوشقة» لتكريم «البدوي» في المنصورية

نجم الساعة

محمد فودة يكتب: «غلطة الشاطرة».. كيف أخطأت وزيرة الثقافة في اختيار محمد حفظي رئيسًا لـ«القاهرة السينمائي»؟

الأكثر قراءة

«ترامب» يطالب وزير دفاعه باستهداف الروس والإيرانيين في سوريا

مصطفى بكري يكشف حقيقة وفاة «حفتر»

«الهجوم الكبير» يتأخر.. كيف منع «ماتيس» ضرب سوريا أمس؟

«إسكان البرلمان» تفجر مفاجأة حول قانون الإيجار القديم

كشكول

وزير التعليم يكشف صحة تبرعه بفائض ميزانية التعليم لصندوق تحيا مصر

جامعة عين شمس تنظم الملتقي الرابع لماراثون الدراجات.. الأثنين القادم

جامعة عين شمس تنظم حملة "أنت أقوي من المخدرات".. الأحد

"دورها" مشروع تخرج لطلاب إعلام حلوان لتدوير المخلفات

مبادرة "وتد" تنظم تدريب تأهيلي لملتقي أكاديمية طيبة.. الأحد القادم

الأمصار

نشرة أخبار «الأمصار» المسائية

حدث في مثل هذا اليوم

البيت الأبيض يحمل روسيا مسؤولية الأحداث في سوريا ويعتبرها شريك فما حصل من هجمات كيماوية

ملك المغرب يشارك في قمة الحوض الأزرق للكونغو

الجيش التونسي يوقف سيارات تهريب عسكرية من ليبيا

منوعات

فيديوجراف.. «حجاب شقيقة هيفاء.. وفتاة تتعهد بخلع ملابسها» أبرز أخبار اليوم

ألماس وذهب.. أحدث تقاليع الوجبات حول العالم

اكتشاف حقل مغناطيسي ثانٍ للأرض

ولاد الكار

عن تحقيقه «نحو الأمية».. أحمد عاطف يفوز بجائزة الصحافة والإعلام

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك