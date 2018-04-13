خدمات مرورية لسحب الكثافات أسفل «دائري المريوطية»

عززت الإدارة العامة للمرور، بقيادة اللواء عصمت الأشقر، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة، من خدماتها أسفل الطريق الدائرى، للقادم من المريوطية باتجاه الرماية بعد ظهور تباطؤ فى حركة سير السيارات، بسبب غلق منزل الدائرى واستكمال أعمال تطوير طريق إسكندرية الصحراوى أمام المتحف الكبير.



وكانت الإدارة العامة للمرور، قررت إغلاق منزل الطريق الدائرى للقادم من المريوطية إلى طريق "القاهرة - الإسكندرية" الصحراوى باتجاه ميدان الرماية لمدة 30 يومًا، مع إجراء بعض التعديلات المرورية بالصحراوى، باستحداث حارتين من أسفل الطريق الدائرى، حتى ميدان الرماية ليصبح عرض الطريق 4 حارات، بسبب اقتراب افتتاح المتحف الكبير.

