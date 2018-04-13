اصابة ربة منزل بانفجار إسطوانة غاز في البحيرة
تمكن رجال قوات الحماية المدنية بالبحيرة، برئاسة العميد جمال ياسين مدير الحماية، من السيطرة على حريق شب بمنزل عقب انفجار إسطوانة غاز نتج عنها إصابة ربة منزل بحروق.
تلقى اللواء علاء الدين عبدالفتاح مدير امن البحيرة اخطارا من ضباط المباحث بمركز شرطة الرحمانية بانفجار اسطوانة غاز " بوتاجاز صغير " فى شقة بالدور الثالث بمدينة الرحمانية.
انتقل على الفور رجال الحماية المدينة وتبين حريق الشقة بالكامل واصابة ربة منزل وتم نقلها علي الفور لمستشفى الرحمانية ومنها لمركز الحريق بالغربية وتم فرض كردون امني بمحيط الحريق.
جارى تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة.