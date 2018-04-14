اليوم.. انطلاق مؤتمر رؤية موحدة لنظم المعلومات الصحية

ينطلق صباح، اليوم السبت، مؤتمر الصحة الأول لغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات «CIT» بعنوان «رؤية موحدة لنظم المعلومات الصحية في مصر»، ويستمر حتي 15 أبريل تحت رعاية وبحضور المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بقاعة مركز مؤتمرات مصر بالقاهرة الجديدة.



ومن المقرر تنظيم معرض للرعاية الصحية، بحضور عدد كبير من الشركات العاملة بمجال الصحي وتكنولوجيا المعلومات، وسيلقي وزير الاتصالات كلمته، غدًا الأحد، حول أهمية المنظومة الصحية وآليات تطبيق تكنولوجيا المعلومات بالقطاع الصحي بعد الموافقة علي قانون التأمين الصحي الموحد.



ويناقش المؤتمر أهم التطبيقات والحلول الخاصة بالمجال الصحي وتطبيق نظام صحي موحد للتأمين الصحي، وكيفية الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات في إدارة القطاع الصحي، مؤكدا أن التطوير سيشمل الصناعة ومراحلها.



وتبدأ مجموعة عمل الصحة بالغرفة والتي تضم 33 شركة تكنولوجية بتقديم عدد من المقترحات والتوصيات علي المستثمرين والمهتمين بالقطاع الصحي، وسيتم تنظيم ورشة عمل عن الحلول والتطبيقات التكنولوجية في مجال إدارة القطاع الصحي سواء مستشفيات أو العيادات أو الصيدليات.