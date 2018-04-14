«عبدالقوى»: حل 2.619 مؤسسة وجمعية أهلية

قال طلعت عبدالقوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إن الجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة فى مصر تلعب دورًا هامًا فى تنمية المجتمع من خلال العمل فى أكثر من 20 مجالًا، أهمها تنمية المجتمع وهى جمعيات أجنبية تعمل فى مصر، بالإضافة إلى مجالات الصحة، وتنظيم الأسرة، ورعاية المسنين، والتعليم، والحفاظ على البيئة، ورعاية المسجونين، اولعلاقة مع الشعوب، بالإضافة إلى الجمعيات التى تعمل فى مجال حقوق الإنسان.



وأضاف "عبد القوى" فى تصريحات لـ "الدستور"، أن عدد الجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة فى مصر تبلغ 50 ألف 140 جمعية ومؤسسة، وقد تم حل مايقرب من 2.619 جمعية ومؤسسة منهم 627 جمعية، وعزل 305 مجلس إدارة لهذه الجمعيات.



