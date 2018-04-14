16 أبريل.. معهد المشورة الأرثوذكسية يطلق دورة خاصة بالآباء الكهنة

يعقد معهد المشورة الأرثوذكسية بالمعادى، دورة خاصة للآباء الكهنة، يوم الإثنين 16 أبريل، بمقر المعهد.



ويشارك بالحضور وافتتاح الدورة الأنبا دانيال أسقف المعادي، ويلقى المحاضرة عقب الافتتاح، القمص مكاريوس موريس، مدير معهد المشورة وراعى كنيسة مار مرقس المعادى.



وتهدف الدورة إلى مساعدة الأباء الكهنة على فهم المشاكل الجنسية المختلفة للمعترفين، وكيفية مساعدتهم عن طريق تقديم مهارات مشورية عملية لمساعدة الآباء على إعطاء النصائح والإرشادات المناسبة.