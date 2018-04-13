عبد المعطي حجازي: كمال حسين منع استخدام الموديل الحي في النحت

قال الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي، إنه عندما جاء كمال الدين حسين إلى وزارة التربية والتعليم منع استخدام الموديل الحي في النحت في كليات الفنون الجميلة، جاء ذلك خلال حواره الذي أجراه مع جرجس شكري مقرر اللجنة المركزية للنشر بوزارة الثقافة، والذي نشر بجريدة «أخبار الأدب» اليوم الجمعة.



وتابع«حجازي»، ردًا على سؤال حول سبب تراجع الثقافة إلى حد الإنهيار منذ سبعينيات القرن الماضي، وهو ما دفعه لإستكمال رده متسائلًا: «كيف يمكن للنحات أن يقدم تمثالًا لرجل أو لسيدة دون هذا النموذج الحي لا يمكن، كيف يمكن للطبيب أن يتعلم الطب دون تشريح والتشريح أيضًا للنحات علم وضرورة ولابد منه».

