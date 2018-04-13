تكريم 20 طفلًا من حفظة القرآن والمتفوقين في احتفالية يوم اليتيم بقنا

شهد اللواء أيمن السيسي سكرتير عام محافظة قنا، الاحتفال الذي نظمته جمعية الأورمان الخيرية بيوم اليتيم، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي.



ونظمت الاحتفالية على كورنيش النيل بقنا، بمشاركة جمعيات خيرية، وبحضور الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي واللواء عادل مخيمر نائب مدير أمن قنا وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا والمهندس عبد الهادي عبد الوهاب رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان بقنا ورجال الدين الإسلامي والمسيحي وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.



وفي نهاية الحفل، كرّم السيسي 20 طفلًا من حفظة القرآن الكريم والمتفوقين دراسيًا و4 أمهات مثاليات، كما شهد الاحتفال زفاف جماعي 6 عرائس من دور الأيتام بالجمعيات، بالإضافة لتقديم مساعدات زواج لـ22 عروسة.