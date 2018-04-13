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الثقافة
الجمعة 13/أبريل/2018 - 10:16 م

الشاعر أحمد حجازي: نظام «ناصر» أفسد كل شيء

الشاعر أحمد عبد
الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي
حسام الضمراني
dostor.org/2127620

قال الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي، إن نظام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر أفسد كل شيء وأضاع علينا الذي حققناه قبل 1952، مؤكدا على احترام نوايا الرئيس عبد الناصر.

جاء ذلك خلال حواره الذي أجراه مع جرجس شكري مقرر اللجنة المركزية للنشر بوزارة الثقافة، والذي نشر بجريدة «أخبار الأدب» اليوم الجمعة.

وتابع «حجازي»، قائلًا: « فقد كان لدينا دستور يتظاهر المصريون من أجله في الشارع وهو دستور 1923، كانت عندنا أحزاب سياسية كان من الممكن أن ندعمها ونصحح ما فيها عن طريق حريات أكثر وليس عن طريق مصادرة الحق في تشكيل الأحزاب فمن المؤكد أن اليسار المصري كان من الممكن أن يكون عاملًا لتصحيح مسار الحياة السياسية في مصر وكذلك الأحزاب الديمقراطية والليبرالية».

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