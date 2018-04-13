وزير الصحة: ندرس 3 عروض عالمية للشراكة فى مصنع مشتقات الدم

قال الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان، إن الوزارة شكلت لجنة متخصصة لدراسة عروض ثلاث شركات أجنبية عالمية لتكون شريك فى إنشاء مصنع مشتقات الدم الذي يبني فى المنطقة الصناعية التابعة لشركة فاكسيرا بمدينة 6 أكتوبر لنقل التكنولوجيا الخاصة بالشركه للمصنع.



وأضاف عماد، أنه من المقرر الانتهاء من إنشاء المصنع في غضون 18 شهرا بتكلفة 6 مليارات جنيه.



وأوضح أن إنشاء المصنع يهدف لتغطية احتياجات وزارة الصحة والسكان من الألبومين والفاكتورز بأنواعه وحقن الأنتي أر أتش ويغطي علاج مرضى الفشل الكلوي، ويشترك في إنشاءه فاكسيرا وشركة أكديما إنترناشونال ووزارة الإنتاج الحربي.