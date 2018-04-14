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تقارير ومتابعات
السبت 14/أبريل/2018 - 06:25 ص

آخرهم نيللى كريم.. مسلسلات كانت «وش الشؤم» على الفنانين

نيللي كريم
نيللي كريم
إسلام أبو المجد
dostor.org/2127618

يتعرض العديد من الفنانين للعديد من الوعكات الصحية خلال تصوير العديد من أعمالهم الدرامية، كان أخرهم النجمة نيللي كريم، التي تعرضت لوعكة صحية أثناء تصوير مسلسلها "اختفاء"؛ بسبب تكثيف عدد ساعات التصوير، وتوقف العمل فى المسلسل لعدة أيام.

وترصد "الدستور" أبرز الأعمال التي كانت "وش الشؤم" على فنانيها:

مسلسل مأمون وشركاه
أثناء تصوير المسلسل تعرض الفنان عادل إمام لوعكة صحية دخل على إثرها المستشفى، بسبب تقلبات الجو، كما تعرض أيضًا إلى آلام خطيرة بأسنانه أدت إلى عدم قدرته على استكمال تصوير دوره في مسلسل مأمون وشركاه الذي يشاركه فيه البطولة الفنانة لبلبة، وخالد سليم، تامر هجرس، مصطفى فهمي، أحمد فؤاد سليم، كمال أبو رية، ريم مصطفي، وهنا الزاهد.

مسلسل يوميات زوجة مفروسة
أصيبت الفنانة داليا البحيرى، في بداية تصوير الجزء الثاني من "يوميات زوجة مفروسة" بكسر فى الساق، وأبعدها لفترة عن بلاتوهات التصوير.

والمسلسل بطولة داليا البحيرى، خالد سرحان، مروة عبد المنعم، محمد أبو داوود، شيماء سيف، وتأليف أماني ضرغام، وإخراج أحمد نور.

مسلسل جريمة شغف
تعرض الفنان قصي خولي لوعكة صحية، أثناء تصويره مسلسل "جريمة شغف"، مع الفنانة نجلاء بدر، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

ويشارك في بطولة المسلسل كل من: الفنانة القديرة منى واصف، وأمل عرفة، وناظلي الرواس، ونادين الراسي، ومن مصر كل من: الفنانة نجلاء بدر، والفنانة الشابة جميلة عوض.

مسلسل سرايا حمدين
سقط الفنان الكوميدي سامح حسين أثناء تصوير مسلسله "سرايا حمدين" ونقله بعض العاملين في المسلسل إلى أحد المستشفيات المجاورة لموقع التصوير وبعد الكشف الطبي عليه تبين إصابته بجرح عميق في الوجه استلزم خياطته بأربع غرز وهو ما سيساهم في تعطيل تصوير مشاهد "سامح" في العمل، خاصة وأنه ما لبث أن بدأ تصويره مؤخرًا.

مسلسل لأعلى سعر
أثناء تصوير المطربة الشابة رندا حافظ، أحد مشاهدها في مسلسل "لأعلى سعر"، أصيبت بكدمات عديدة في جسدها وكسر في يدها وكان يستلزم أن يتم وضع الجبس على يدها؛ إلا أنها رفضت حتى تستطيع استكمال العمل.

مسلسل الأسطورة
أصيب الفنانة نسرين أمين، بجرج في الرأس، أثناء تصويرها لمشهد بمسلسل "الأسطورة" عام 2016، وهو يتضمن مشادة بينها وبين زوجها الذي يُجسده الفنان محمود حافظ، والذي قام بضربها ما أدى لإصابتها، وقام المنتج الفني أحمد فاروق، بإسعافها على الفور واصطحبها إلى مستشفى مجاور لموقع التصوير، بحسب ما ذكرت في تصريحات صحفية سابقة.

مسلسل مريم
تعرضت الممثلة ريهام عبد الغفور، لإصابات بالغة إثر حالة اندماج للفنان خالد النبوي أثناء تصوير أحد مشاهد مسلسلهما "مريم" عام 2015، وقام بضربها على وجها، ونتج عن ذلك كدمات شديدة واحمرار بوجهها، بالإضافة إلى إحداث ثقب في طبلة الأذن، ما تسبب في نقلها إلى مستشفى قريب من موقع التصوير للكشف على وجهها المتورم، وطالبها الأطباء بالراحة التامة لها لعدة أيام في المنزل.

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