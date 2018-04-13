تكليف هبة الله حسين برئاسة «اقتصادية المصريين الأحرار»
قرر الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، تكليف الدكتورة هبة الله حسين حسن، برئاسة اللجنة الاقتصادية بحزب المصريين الأحرار.
قرر الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، تكليف الدكتورة هبة الله حسين حسن، برئاسة اللجنة الاقتصادية بحزب المصريين الأحرار.
بدء مسئولو مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، الليلة، احتفالية مركز شباب الساحل للأيتام التي تقام بالملعب الخماسي في مركز شباب الساحل بطور سيناء. حضر الفعاليات محمد فتحي توفيق، مدير مديرية الشباب ...
بدأت محافظة القاهرة تطبيق منظومة النظافة الجديدة بشوارعها بالتعاون مع شركات صغيرة ومتعهدى نظافة تحت إشراف هيئة نظافة وتجميل القاهرة. ونشرت المحافظة صناديق القمامة الصغيرة الملعقة على عمدان الإنارة ...
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة المحاصر استشهاد شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم، خلال مشاركته في «جمعة حرق العلم»، ضمن مسيرات العودة الكبرى التي انطلقت منذ 30 مارس، وتستمر حتى ...