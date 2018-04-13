القاهرة : الجمعة 13 أبريل 2018
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الجمعة 13/أبريل/2018 - 10:00 م

انتباه قبل العطش.. «الخارجية» لإثيوبيا والسودان مجددًا: ننتظركم فى القاهرة

سامح شكرى، وزير الخارجية
سامح شكرى، وزير الخارجية
dostor.org/2127612

قال سامح شكرى، وزير الخارجية، إن مصر وجهت الدعوة لعقد اجتماع تساعى ثانٍ فى القاهرة، لوزراء الخارجية والرى ومديرى المخابرات فى كل من مصر وإثيوبيا والسودان، ما يؤكد حرصها على التوصل إلى تفاهم مشترك.
وأضاف «شكرى»، فى تصريحات صحفية من العاصمة السعودية الرياض: «نعمل فى إطار زمنى محدد، وهو شهر من عقد الاجتماع التساعى الأول، الذى ينتهى فى ٥ مايو المقبل».
وفى السياق ذاته، أعلنت وزارة الموارد المائية والرى، التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، لترشيد زراعة المحاصيل شرهة الاستهلاك للمياه، وتقليل المساحات المزروعة بها.
وذكرت «الرى»، فى بيان، أمس: «تلاحظ فى الآونة الأخيرة زيادة فى المساحات المزروعة بالمحاصيل شرهة الاستهلاك للمياه، وهى الموز والأرز وقصب السكر، ما يتسبب فى حدوث ضغوط كبيرة على الموارد المائية وبرامج توزيع المياه، وعلى شبكات الترع والمصارف، بجانب عدم وصول المياه إلى النهايات، والتى تؤدى بدورها إلى حدوث نزاعات بين مستخدمى المياه».
وأضافت: «للحد من ظاهرة انتشار وزيادة المحاصيل شرهة الاستهلاك للمياه يتم التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، لترشيد زراعات هذه المحاصيل، وتقليل المساحات المزروعة منها».
وذكرت أنه تحقيقًا لهذا الهدف، قررت الوزارتان، من خلال اللجنة التنسيقية المشتركة، الحد من زراعة المحاصيل الشرهة للمياه وإصدار توجيهات مشددة لمهندسى الرى بتطبيق قانون الرى بكل حزم وحسم لتخفيف الضغوط على الموارد المائية، وضمان حسن سير وانتظام برامج توزيع المياه، وتحقيق عدالة التوزيع بما يضمن وصول المياه إلى نهايات الترع وحصول المنتفعين على احتياجاتهم المائية.
من جهته، حذر اللواء محمد كمال الدالى، محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، من التراخى فى تنفيذ قرار المحافظة بتحصيل غرامة ٥٠٠ جنيه عن السلوكيات الخاطئة من البعض فى استخدام المياه والإسراف فيها، مثل غسيل السيارات فى الشارع ورش المياه أمام المحال وترك خراطيم المياه وجميع صور الإهدار.
وقال «الدالى»، خلال اجتماع المجلس التنفيذى برئاسته وحضور كل القيادات التنفيذية: «قضية المياه أمن قومى، ويجب على الجميع التكاتف للحفاظ على نقطة المياه التى تساوى حياة»، مطالبًا الجميع بتشكيل لجان للمرور الدائم فى الشوارع، وتحرير محاضر ضد المخالفين.

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