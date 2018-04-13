تنظيم الـ«نوبيرا».. اعترافات عناصر «الإخوان» عن خطة إحراق الجيزة

تواصل «الدستور» نشر أوراق القضية رقم «٦٤ لسنة ٢٠١٧»، المعروفة إعلاميًا بـ«محاولة اغتيال النائب العام المساعد»، والمتهم بها ٣٠٤ من عناصر حركة «حسم»، التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية.

وننشر فى هذه الحلقة، كيف خطط المتهمون لاستهداف منشآت اقتصادية وتجارية، وسفارات، فى نطاق محافظة الجيزة، إلى جانب تفاصيل محاولة اغتيال المفتى السابق على جمعة، وفقًا لاعترافاتهم.

وأحال المستشار نبيل صادق، النائب العام، المتهمين إلى النيابة العسكرية، لاتهامهم بارتكاب ١٤ عملية إرهابية، ‏على رأسها محاولات اغتيال المستشار زكريا عبدالعزيز عثمان، النائب العام المساعد، والدكتور على جمعة، ‏مفتى الديار المصرية السابق، والمستشار أحمد أبوالفتوح، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، وعملية اغتيال العميد عادل رجائى، بالقوات المسلحة.

وتضم قائمة المتهمين فى ‏القضية: القيادى الإخوانى محمد على بشر، والفنان وجدى العربى، وعلى السيد بطيخ، عضو مجلس شورى تنظيم الإخوان، والهارب مجدى مصلح شلش، عضو ‏الهيئة العليا بتنظيم الإخوان، والهارب فى تركيا عمرو دراج، والمتحدث باسم وزارة الصحة فى عهد الإخوان، يحيى السيد إبراهيم.



استهدفنا على جمعة أثناء توجهه لأداء الصلاة فى المسجد.. وسوء التصويب أنقذ حياته

اعترف المتهم مؤمن محمد إبراهيم عبدالجواد، صاحب الاسمين الحركيين «نضال» و«فارس»، واسم الشهرة «مؤمن حمراوى»، بانضمامه إلى لجنة العمليات النوعية، التى تتولى تنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد الشرطة والقوات المسلحة ومنشآتهما، وبعض المنشآت العامة، والممتلكات الخاصة، المملوكة لضباط الشرطة بهدف إسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد.

وأشار المتهم إلى ارتكابه عدة وقائع إجرامية، منها قطع الطريق الدولى بمنطقة وادى القمر، باستخدام الإطارات المشتعلة، وحرق نقطة شرطة «الورديان» باستخدام الزجاجات الحارقة، وإشعال النيران فى محطة وقود «إمارات مصر»، الكائنة بالطريق الدولى، وفى مقهى «سيكابلا»، الكائن بمنطقة «المتراس» بـ«الورديان».

كما أكد، فى اعترافاته، إضرامه النيران فى ٤ سيارات شرطة، تابعة لقسم «مينا البصل»، باستخدام الزجاجات الحارقة، والاشتراك فى وضع عبوة ناسفة بمحيط قسم شرطة «العطارين»، ورصد أحد ضباط الشرطة العاملين بقطاع الأمن المركزى، والمقيم بالحى الثامن بمدينة نصر، تمهيدا لقتله.

وقال المتهم إنه تسلل فى يونيو، من عام ٢٠١٥، إلى دولة مجاورة، للالتحاق بمعسكر تدريب عسكرى، تابع لجماعة الإخوان، برفقة عدد من عناصر الجماعة، منهم المدعو أحمد محمد عمر سويلم، صاحب الأسماء الحركية « متعب، وشمس، وشاكر، وإبراهيم»، لتلقى تدريبات على التكتيكات العسكرية، وكيفية فك وتركيب الأسلحة النارية، بالإضافة إلى تدريبات أمنية، تتعلق بأمن التنقل والاتصال والتنكر والتخفى عبر اتخاذ الأسماء الحركية.

وكشف المتهم أنه اتخذ لنفسه اسمين حركيين هى «نضال» و«فارس»، تمهيدا للعودة إلى مصر، والالتحاق بمجموعات العمل النوعى المتقدم، التابعة للجماعة.

وقال: «فى ١٠ اكتوبر ٢٠١٥، عدت للبلاد، برفقة أحمد محمد عمر سويلم، وآخرين، وجرى تسكيننا بمعرفة عمرو حسن محمد عبدالعال، صاحب الاسم الحركى ياسر، فى منطقة الجراج، بعين شمس، ثم تعرفنا على مسئول إحدى مجموعات العمل النوعى، المزمع إلحاقى بها، الذى كشف لى عن الهيكل التنظيمى الجديد للمجموعات، التى ستعمل كلها تحت مسمى (حركة حسم)».

وكشف أن الحركة تتكون من ٤ مجموعات، ٣ منها تختص بالتنفيذ، تولى هو قيادة إحداها، وواحدة تختص بالمعلومات والرصد، وتضم هذه المجموعات بين عناصرها كلا من عبدالرحمن فتحى عبدالرحمن خليفة، صاحب الاسم الحركى تامر، ومعاذ حمدى محمدى صالح، صاحب الاسم الحركى «عمر».

وتابع: «فى ٢٠١٦، اتخذنا من شقة منطقة المرج القديمة مقرا لعقد اللقاءات التنظيمية، وإخفاء الأسلحة النارية، وتخزين ٣ بنادق آلية، و٤ خزن ذخيرة، وألف طلقة نارية، كما تولى أعضاء المجموعة رصد العديد من الأهداف، ومنها التمركزات الأمنية أمام محطة مترو عزبة النخل، وقسم شرطة السلام، والأكمنة أعلى وأسفل الطريق الدائرى».

وأشار المتهم إلى أن المجموعة رصدت أحد الأشخاص، المقيمين بالحى الثامن بمدينة نصر، خلف مسجد المعصراوى، والذى اعتقدوا أنه يعمل قاضيا، ويستقل سيارة ماركة «فيرنا»، رمادية اللون، وتحمل لوحات معدنية مثبتًا عليها الحروف «س م م ».

وكشف أن المجموعة بتاريخ ٢ أغسطس ٢٠١٦ تلقت تكليفا بتولى مسئولية اغتيال مفتى الجمهورية السابق، الشيخ على جمعة، بسبب تعديه اللفظى الدائم على جماعة الإخوان وأعضائها، فحددوا يوم الجمعة الموافق ٥ أغسطس ٢٠١٦، موعدا للتنفيذ، وضمت مجموعة العمل بين عناصرها المتهم أحمد محمد عمر سويلم، صاحب الأسماء الحركية: «متعب، وشمس، وشاكر، وإبراهيم».

وقال: «جرى إمدادنا فى مجموعة التنفيذ بأربع بنادق آلية، و٤ مسدسات، وذخائر، وأقنعة وجه، وقفازات، وآلتى تصوير، وسيارة نوبيرا بيضاء اللون، ثم جرى نقل المجموعة إلى مدينة السادس من أكتوبر، استعداد لتنفيذ العملية».

وأشار إلى أنه فى صبيحة اليوم المحدد للتنفيذ، تقابل مع باقى أفراد المجموعة، فى مدينة ٦ أكتوبر، لتوزيع الأسلحة، ثم استقل سيارة ماركة «نوبيرا»، فضية اللون، برفقة ٣ عناصر آخرين، وبحوزتهم بندقيتان آليتان، وطبنجتان، والذخائر، بينما استقل المتهم أحمد محمد عمر سويلم، السيارة الأخرى، من فئة «نوبيرا»، بيضاء اللون، مع آخرين، وبحوزتهم أسلحة مشابهة.

وكشف المتهم أن المجموعة بعد وصولها إلى محل تنفيذ الواقعة، تمركزت السيارة الأولى بالشارع المقابل لمسجد فاضل، الذى يجاور مسكن الشيخ على جمعة، فيما تمركزت الأخرى فى الجهه المقابلة، خلف أحد المبانى تحت الإنشاء، تربصًا لظهوره.

ووفقا للاعترافات، ففى تمام الساعة ١٢ ظهرًا، ظهر الشيخ فى مرمى نيران المجموعتين، حال توجهه من منزله مترجلا، برفقة حرسه الخاص، إلى مسجد فاضل، لأداء صلاة الجمعة، فأمطروه وحرسه بوابل من النيران من الجانبين، إلا أن الطلقات لم تصب الشيخ بسوء، نظرا لعدم دقة التصويب، ما جعلهم يفرون سريعا من محل الواقعة، قبل تبنى العملية رسميا من قبل الحركة.



أعددنا تقارير عن «إعمار» الإماراتية و«كنتاكى» شارع السودان وموقف أتوبيس إمبابة تمهيدًا للتفجير

اعترف المتهم على عبدالله مبروك على الفقى، صاحب الاسم الحركى «نوح»، بتوليه قيادة بعض مجموعات حركة «حسم»، التابعة لتنظيم الإخوان، وأنه تم تكليفه مع غيره بتنفيذ عمليات عدائية ضد منشآت ورجال الشرطة، وبعض المنشآت العامة، والشخصيات الشرطية والقضائية، بهدف إسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد.

وأوضح المتهم أنه فى إطار تأهيله مع عناصر هذه المجموعات، حضر لقاء تنظيميًا بتكليف من المدعو «علاء على السماحى»، لتطوير العمل النوعى، نتج عنه تقسيم العناصر إلى مجموعات، يتولى بعضها رصد الأشخاص والمنشآت المزمع استهدافها، لجمع المعلومات، فيما تختص الأخرى، بالتنفيذ.

وبالإضافة إلى ذلك، اختص البعض فى مجال تدريب العناصر الأخرى، وتأهيلها، شرعيًا وحركيًا وعسكريًا، للمشاركة فى العمليات، كما تخصص البعض الآخر فى مهمة تصنيع العبوات المتفجرة، التى ستستخدمها العناصر أثناء التنفيذ.

وكشف المتهم أنه فى سبتمبر ٢٠١٥، جرى تكليفه بالالتحاق بدورة تدريبية فى أعمال الرصد، عقدت فى إحدى الشقق السكنية، بدولة مجاورة، التى تسلل إليها بمعرفة أحد المهربين.

وتلقى خلال الدورة، التى استمرت ١٨ يومًا، عبر صاحب الاسم الحركى «هادى»، تدريبات فى أعمال الرصد، تتضمن كيفية الرصد الميدانى والإلكترونى، وأعمال الأمن الشخصى ومقاومة التحقيق والتتبع الجنائى، بالإضافة إلى أعمال الأمن التقنى والإلكترونى، واستخدام البرامج المشفرة، والهواتف المحمولة وتشفير الملفات.

وبعد عودته إلى مصر، تلقى المتهم تكليفا من علاء على السماحى، برصد منطقة محيط شارع جامعة الدول العربية، لتحديد أماكن تمركز قوات الشرطة به، لتسيير تظاهرات فى مناطق بعيدة عنها.

وأوضح أنه أدى دوره بتكليف المتهم أحمد رمضان عبدالسلام الأنصارى، صاحب الاسم الحركى «إمام»، ومحمد فايز كمال، الحركى «مرجان»، وصاحب الاسم الحركى «تيتو»، بأعمال الرصد الميدانى، كما كلف المتهم محمد صلاح نصير، الحركى «معاذ»، بأعمال الرصد الإلكترونى.

وبناء على التكليفات الصادرة، نفذ المتهمان أحمد رمضان عبدالسلام الأنصارى، ومحمد فايز كمال، أعمال رصد لمقار شركة «إعمار» الإماراتية، وفرع مطعم «كنتاكى» بشارع السودان، ونقطة شرطة الأوقاف بشارع جامعة الدول العربية، فى محافظة الجيزة، كما نفذ صاحب الاسم الحركى «تيتو» أعمال الرصد لموقف أتوبيس نقل عام بإمبابة، وشركة كهرباء المعتمدية، والأبراج المجاورة لها.

وأشار المتهم إلى أنه ومجموعته قاموا بكتابة تقارير رصد عن هذه الأهداف، شملت صورا للمقار المرصودة، وبيانات تشمل العناوين بالتفصيل، وطريقة الوصول إليها، ثم رفعوها عن طريق برنامج تلجرام، إلى صاحب الاسم الحركى أمجد.

كما أشار إلى أن الحركى «أمجد» كلف المجموعة بمسئولية الرصد فى منطقة شمال الجيزة، مع العمل على ضم عناصر أخرى للمجموعة، بعد تقسيمها إلى قسمين، أولهما يضم مجموعة الرصد الإلكترونى، التى تولى مسئوليتها صاحب الاسم الحركى «منديلا»، وضمت المتهمين محمد صلاح نصير، صاحب الاسم الحركى «معاذ»، وآخرين.

فيما يضم الثانى ٣ مجموعات للرصد الميدانى، تحت قيادة صاحب الاسم الحركى «حاتم»، وتضم الأولى المتهمين أحمد رمضان عبدالسلام الأنصارى، وأصحاب الأسماء الحركية «ماهر، ومصطفى، وهانى»، والثانية أصحاب الأسماء الحركية «حمادة، ورشدى، وتهامى، وأمير، وفادى»، أما الثالثة فتضم محمد فايز كمال، ومحمود أحمد عبدالعاطى، صاحب الاسمين الحركيين «رمزى»، و«شعبان».



صورنا المنشآت المهمة فى المحافظة.. حددنا مقار الشرطة والسفارات وشركات الاتصالات.. ووضعنا خرائط للهرم والعمرانية

اعترف المتهم أحمد رمضان عبدالسلام الأنصارى، صاحب الاسم الحركى «إمام»، بتنفيذه مع مجموعته مخططًا عدائيًا، تضمن الرصد الميدانى لمجموعة من الأهداف، منها، المركز الثقافى الروسى، وشركة «فالكون» للأمن، ومبنى الأمن الوطنى بالشيخ زايد، واللواء سامح أبوالليل، وقسم شرطة الهرم، وشركة النساجون بمدينة السادس من أكتوبر، ونقطة شرطة أرض اللواء، وفيلا محمد الأمين بالمهندسين.

وكشف عن تولى مجموعة الحركى «حمادة» مهمة رصد قسم شرطة البساتين، وتولى الحركى «منديلا»، وعناصر مجموعته مهمة إعداد نشرات إخبارية عن الأحداث الجارية بالبلاد، وإعداد خرائط دقيقة عن مناطق إمبابة، والسادس من أكتوبر، والهرم، محدد بها أماكن النقاط الشرطية والتمركزات الأمنية.

وقال إنه فى سبتمبر ٢٠١٤، تلقى دعوة من المتهم محمد صلاح محمد نصير، صاحب الاسم الحركى «معاذ»، للمشاركة فى الحراك الذى دعت إليه جماعة الإخوان، وإنه تعرف فى هذا الإطار على المتهم على مبروك الفقى، صاحب الاسم الحركى «نوح»، الذى ضمه بدوره إلى إحدى مجموعات العمل النوعى، التابعة للجماعة فى محافظة الجيزة.

وأشار إلى أن مهمته كانت رصد منشآت اقتصادية وشرطية والعاملين بها، تمهيدًا لاستهدافها، وأن المتهم على مبروك الفقى، تولى إمداد المجموعة بالتمويل اللازم لتنفيذ التكاليف الصادرة، وكلفه باختيار اسم حركى لتسهيل التواصل، كما أمده بالأموال اللازمة لشراء هواتف محمولة، لاستخدامها فى الاتصالات، وتصوير الأهداف، ثم إرسالها إلى قيادة المجموعة، بعد تجهيزها بتطبيق التلجرام الإلكترونى.

وكشف أنه خضع لدورة تدريبية، بمعرفة على مبروك الفقى، أقيمت فى إحدى الشقق السكنية بمنطقة جسر السويس، تلقى فيها وآخرون دروسًا فى التحرك، وتفادى الأمن، وأساليب الرصد الميدانى، وجرى فيها تكليفه برصد بعض المنشآت الاقتصادية والشرطية، فى إطار التدريب.

كما كشف أنه رصد فى شهرى أكتوبر ونوفمبر ٢٠١٥، فرع مطعم «كنتاكى» بشارع السودان، وفرع شركة «موبينيل» بشارع جامعة الدول، وفرعى شركة «اتصالات» و«إعمار» الإماراتية بشارع البطل أحمد بن عبدالعزيز، ونقطة شرطة الأوقاف بشارع جامعة الدول العربية، وأن الأهداف كلها كانت فى محيط محافظة الجيزة.

وأشار إلى أنه أعد تقارير رصد، شملت صورا للأهداف، وبيانات عن تاريخ الرصد والعنوان وطريقة الوصول إليها، قبل تسليمها إلى المتهم على مبروك الفقى، صاحب الاسم الحركى «نوح»، الذى تولى مراجعتها، وطلب مزيدا من المعلومات حول مناطق وجود الكاميرات، وطبيعة الشوارع المحيطة، ومساحة الأهداف.

وأضاف: «فى مايو ٢٠١٦، انضممت لإحدى مجموعات الرصد، التى ضمت محمود زكريا أمين عبدالرحيم، صاحب الاسم الحركى سامى، وكلفنا برصد مقر الحماية المدنية بشارع التحرير، والمركز الثقافى الروسى، وسفارة إيران، وإعداد تقارير عنها».

وتابع: «حررنا مجموعة من الخرائط لبعض المناطق فى محافظة الجيزة، وأوضحنا بها الأقسام والتمركزات الأمنية والسفارات والمديريات والشوارع المحيطة، مع بيان مداخل ومخارج الأهداف، وتوليت مهمة إعداد خرائط لمناطق الدقى وإمبابة والوراق والهرم والعمرانية، بتكليف من على مبروك الفقى».

واستكمل: «بعد تكليفى بترشيح بعض العناصر للالتحاق بإحدى المجموعات الإلكترونية التابعة للجان العمليات النوعية، فى جماعة الإخوان، اقترحت اسم محمد حسن محمد الهلالى، صاحب الاسم الحركى حلمى، نظرًا لدراسته لهذا المجال، ثم قمت بتعريفه على صاحب الاسم الحركى عيسى، بتكليف من الحركى أمجد، دون الوقوف على طبيعة مشاركته مع المجموعة».

