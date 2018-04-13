الدستور ترافق قافلة الكشف عن فيروس «سى» والأمراض غير المعدية

فى فبراير الماضى، فعّلت وزارة الصحة والسكان مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى للقضاء على فيروس «سى» بحلول عام ٢٠٢٠، التى تستهدف فحص ٤٣ مليون مواطن، بعدما فحصت بالفعل ٥ ملايين مواطن، وعالجت ٣ ملايين آخرين خلال ٢٠١٧.

وفى بداية أبريل الجارى، طورت «الصحة» استراتيجية المبادرة، لتضم بجانب فحص المواطنين المصابين بـفيروس «سى»، الكشف عن المصابين بـ٣ أمراض غير معدية، هى: السكر وضغط الدم والسمنة.

من هنا، توجهت «الدستور» إلى إحدى قوافل فيروس «سى»، الموجودة داخل مركز شباب الوايلى، لمقابلة المواطنين المترددين عليها، ومتابعة سير العمل داخلها ومعرفة حركة دورة عينات الدم، منذ أخذها من المواطنين حتى ظهور نتائجها.





مواطنون: حصلنا على العلاج بالمجان.. نشعر برعاية الدولة لـ«الغلابة» لأول مرة.. واكتشفنا إصابات بالصدفة

قال حسن على، أحد المواطنين المترددين على قافلة فيروس «سى» والأمراض غير المعدية، إنه يشعر لأول مرة باهتمام الدولة بالمواطنين «الغلابة»، خاصة ممن لا يستطيعون إجراء التحاليل بسبب ثمنها الغالى.

واتفق معه محمد عادل: «جئت إلى القافلة لإجراء فحوصات شاملة، بهدف الاطمئنان على صحتى، بسبب خوفى من المضاعفات التى تسببها الأمراض، ومن بينها فيروس «سى»، الذى قد يودى بحياة أى من المواطنين، دون أن يعلم أنه مصاب بـه».

أما فرح رمزى، صيدلانية، فأكدت أنها توجهت إلى قافلة فيروس «سى» لإجراء التحليل، بعدما ساورها الشك بسبب لمسها «حقنة» أحد المرضى فى أثناء إعطائه إياها، فتخوفت من الإصابة بالفيروس وهرعت إلى القافلة على الفور لإجراء الفحص.

وفيما يتعلق بمرضى السكر، كشف وليد زين، مواطن، عن أن السبب الذى دفعه لإجراء فحص فيروس «سى» و«السكر»، إصابة والدته بالمرضين، اللذين لم يتم اكتشافهما إلا بعد وقت طويل، بعدما توغلا وأصابا الكبد بالتليف، قبل مفارقتها الحياة.

سعاد حسين، إحدى المواطنات، قالت، لـ«الدستور»، إنها جاءت إلى القافلة لإجراء فحص فيروس «سى»، والنتائج أثبتت أنها لا تعانى منه، إلا أنها اكتشفت زيادة فى كتلة الجسم، ما يعنى أنها مصابة بـ«السمنة».

وتابعت: «تم تحويلى على الفور إلى مستشفى الحميات، لإجراء بعض التحاليل الطبية اللازمة ومنحى العلاج المناسب»، موضحة أن التحاليل الطبية والفحوصات الشاملة التى تقدمها القافلة لأمراض «السكر والسمنة والضغط»، أزاحت الكثير من الأعباء عن كاهل المواطنين، ووجهت أنظارهم إلى أمراض خفية لا يمكن اكتشافها مبكرًا.

بدورها، قالت محسنة يوسف، إنها اكتشفت إصابتها بمرض «السكر» عن طريق قوافل فيروس «سى»، ليس ذلك فحسب، بل وفرت الوزارة لها العلاج وطرق الوقاية من المرض بالمجان، متعهدة بأنها ستتبع الإجراءات التى أكدتها الطبيبة المختصة للحفاظ على نسبة «السكر» لديها والحد من زيادتها فى الدم.



المدير: نفحص «السكر والضغط والسمنة».. والرقم القومى شرط أساسى

أكدت الدكتورة غادة مختار، مديرة قافلة منطقة «الوايلى»، أن هدف القافلة هو إجراء الفحوصات للمواطنين ما يتيح الكشف المبكر عن فيروس «سى»، بالإضافة إلى «السكر والضغط والسمنة»، ما يوفر جهدًا كبيرًا على الدولة فى العلاج، علاوة على الحد من وصول المريض إلى مراحل متأخرة.

وكشفت عن سير العمل داخل القافلة، إذ يشترط أن يكون مع المترددين بطاقة الرقم القومى، ليتم تسجيل كل منهم على أجهزة الكمبيوتر والكشوف الورقية، ثم يتم سحب عينة من كل مواطن فى ٣ أنابيب مختلفة الشكل، لإجراء فحص فيروس «سى» «تحليل الإليزا».

وأضافت أنه إذا كانت النتيجة إيجابية، وتم التأكد من إصابة المريض بالفيروس يتم إجراء تحليل آخر له يُدعى «PCR»، ثم تُجمع كل التحاليل الخاصة به، لإرسالها إلى مستشفى الحميات التابع لمنطقة «الوايلى».

وعن فحوصات الـ٣ أمراض الأخرى، قالت: «القافلة مزودة بثلاث سيارات، يتم من خلالها دورة الفحص على الأمراض، فعقب الانتهاء من تحليل فيروس «سى» يتجه المتردد إلى السيارة الأخرى لإجراء فحصى الضغط والسمنة، من خلال قياس زيادة الوزن والطول، للكشف عما إذا كان المواطن مصابًا بالنحافة أو بالسمنة المفرطة، وبناءً على ذلك يتم تحويله إلى المستشفى من عدمه».

وأضافت: «السيارة مزودة بطبيب باطنى وممرضة وجهاز لإجراء سونار، كما يتم إجراء أشعة تليفزيونية على البطن، ويتم إعطاؤه العلاج المناسب لحالته، الذى يكفيه لمدة ٣ أشهر».

وتابعت: «لدينا أيضًا كل المستلزمات المستخدمة فى فحص المواطنين من كواشف طبية وأمبولات لحفظ العينات، وأدوات مكافحة العدوى، بالإضافة إلى كل الأجهزة المستخدمة فى ميكنة بيانات المرضى وإدخالها عن طريق الكمبيوتر، وكذلك توفير خط نت مجهز وسريع لتسجيل البيانات وربطها داخل منظومة واحدة».

وعن الصعوبات التى واجهت القافلة، قالت: «واجهتنا بعض الصعوبات التقنية فى بداية المبادرة، مثل كيفية التعامل مع الحالات التى أجرت الفحص مرتين، والفئات صغيرة السن، علاوة على بعض العجز الذى يحدث فى الكواشف الطبية، وتوفير الأدوية داخل الصيدلية المتواجدة داخل إحدى سيارات القوافل، لكن تداركنا ذلك سريعًا، من خلال وكيل وزارة الصحة بالمحافظة الذى يقوم بإبلاغ وزارة الصحة بأى جديد».

بدوره، كشف محمد محمد، فنى تمريض بقافلة «الوايلى»، عن طريقة فحص العينات من المواطنين المترددين على القافلة، موضحًا أنه يسحب ٥ سنتيمترات من دم المتردد على القافلة، ويتم توزيع تلك العينة على ٣ أمبولات للكشف عن فيروس «سى» و«السكر»، ثم ترسل تلك العينات مجتمعة إلى المعامل المركزية بمستشفى الحميات، من خلال مبرد متنقل.



«الصحة»: نستهدف 43 مليون مواطن بين 19 و59 عامًا خلال عامين

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان أصدر قرارًا وزاريًا لتطوير الاستراتيجية التى تعمل بها مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى لـ«القضاء على فيروس سى ٢٠٢٠».

وأوضح «مجاهد» أن ذلك تضمن إضافة ٣ فحوصات طبية جديدة للمترددين على القوافل منذ أول أبريل الجارى، وتشمل قياس ضغط الدم والسكر «عشوائى»، بالإضافة إلى قياس الطول والوزن للكشف المبكر عن مرض السمنة، كل ذلك إلى جانب الاستفادة من بيانات المواطنين لتدعيم الخريطة الصحية فى مصر.

وأضاف: «السمنة أصبحت واحدًا من أخطر الأمراض التى تهدد حياة المواطنين، وتعتبر الآن مرض العصر، إلى جانب السكر والضغط، لذلك أولت الدولة اهتمامًا كبيرًا بتلك الأمراض، ما يتيح الكشف المبكر عنها وعلاجها قبل تفاقم أزمتها، حرصًا على حياة المواطنين».

وأشار إلى أن المسح الطبى لفيروس «سى» يستهدف ٤٣ مليون مواطن خلال عامين، قبل الانتهاء منه عام ٢٠٢٠، كاشفًا عن أن الحملة تستهدف الفئة العمرية من ١٩ إلى ٥٩ عامًا، وهى الفئة التى جاء فى نتائج تقارير البنك الدولى أنها الأكثر عرضة للإصابة بالمرض، وقدرت بـ٥٠ مليون مواطن.

وأشار «مجاهد» إلى إتمام ربط ١٨٠ مركزًا جديدًا من وحدات الرعاية الأساسية فى جميع محافظات الجمهورية، إلى جانب الـ٨٧ قافلة طبية الجاهزة لاستقبال راغبى الفحص، وبذلك يرتفع إجمالى عدد المراكز والقوافل إلى ٢٦٧ موقعًا، ما يضمن الانتهاء من المسح فى موعده الذى حدده رئيس الجمهورية.

وعن مراحل الكشف على المواطن، كشف المتحدث باسم «الصحة»، عن أنها تبدأ أولًا بتسجيل الرقم القومى، ويتبع ذلك قياس الضغط والوزن والطول وسحب عينات الدم، لتحليل السكر بشكل عشوائى، ثم تحليل فيروس «سى»، قبل إعلان النتيجة فى المركز الخاص بالمريض، وإبلاغه هاتفيًا بإصابته من عدمه.

وأضاف: «حال ثبوت الإصابة بفيروس «سى» يتم أخذ جواب تحويل لوحدة الفيروسات الكبدية التابعة لمحل إقامة المريض لاستكمال علاجه، وكذلك حال ثبوت إصابته بضغط الدم والسكر يتم تحويله بخطاب موجه إلى أقرب مستشفى علاجى له».

وأكد «مجاهد» أن ذلك تم بعد توفير الكواشف اللازمة لإجراء اختبارات السكر، وعددها ٥٤٠ ألف كاشف، ومثلها لاختبارات فيروس «سى»، «الإليزا»، بالإضافة إلى عدد اختبارات الحمض النووى لفيروس «سى» «PCR» والأنابيب المستخدمة لتحليل الدم بأنواعها، والبالغ عددها ٢ مليون و١٦٠ ألف أنبوب، كما يوفر بيت الزكاة المصرى بعض الأدوية على سبيل المساهمة فى مبادرة القضاء على فيروس «سى»، وكل ذلك يتابعه الرئيس عبدالفتاح السيسى أولًا بأول.



منسق المبادرة: فحصنا 5 ملايين وعالجنا 3 ملايين آخرين بـ4 مليارات جنيه

ذكر الدكتور يحيى الشاذلى، مستشار وزير الصحة للفيروسات الكبدية، المنسق العام لمبادرة الرئيس السيسى للقضاء على ٤ أمراض غير معدية بحلول عام ٢٠٢٠، أن الدولة وضعت منظومة قوية للقضاء على فيروس «سى» أولًا، ثم تم تدعيمها بزيادة أعداد مراكز الفحص لتشمل الكشف المبكر عن ثلاثة أمراض أخرى غير معدية، وهى السكر والسمنة والضغط.

وأكد «الشاذلى» أن الدولة تستهدف فحص ٢ مليون مواطن بنهاية العام الجارى ٢٠١٨، ولا تواجه أى عقبات مالية فى سبيل توفير الكواشف الطبية أو شراء أدوية فيروس «سى»، عن طريق عدد من المناقصات التى يتم طرحها على شركات الأدوية، كما أن هناك انتظامًا فى صرف العلاج للمرضى الذين تثبت إصابتهم من خلال المسح الطبى الشامل، الذى تقوم به وزارة الصحة من خلال ٢٦٧ قافلة طبية ومركز طب أسرة.

وفيما يخص وزارة الصحة، أوضح أنها توفر كل الأدوية والمستلزمات الطبية التى يتم استخدامها فى الفحص وعلاج المرضى أولًا بأول، وأكبر دليل على ذلك هو تعاقد الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، على عدد كبير من الكواشف الطبية المستخدمة فى فحص مرضى فيروس «سى» والسكر، بهدف استكمال رحلة المسح الطبى الشامل.

وكشف «الشاذلى»، لـ«الدستور»، أن تكلفة فحص وعلاج المريض الواحد من فيروس «سى» تبلغ نحو ٣٠٠٠ جنيه، أما فحص السكر فيتكلف نحو ١٠ جنيهات.

وأضاف: «الرئيس عبدالفتاح السيسى أعلن مبادرة المسح الطبى للقضاء على فيروس «سى» بحلول عام ٢٠٢٠ فى فبراير الماضى، ووجه بضرورة الوصول للمعدلات العالمية، والحد من انتشار الفيروس، والمسح يستهدف ٤٣ مليون مواطن، عقب الانتهاء من مسح ٥ ملايين مواطن فى العام الماضى وعلاج ٣ ملايين آخرين، بتكلفة تخطت الـ٤ مليارات جنيه، من خلال مراكز فيروس «سى» المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية».

«الشاذلى» أشار أيضًا إلى أن مصر أصبحت دولة رائدة فى علاج فيروس «سى»، وسوف تصبح محط أنظار الجميع، بعدما بدأت فى تطبيق أكبر مسح طبى على مستوى العالم، خاصة أن أكبر مسح طبى سابق استهدف ٢٠ مليون مواطن فقط.

