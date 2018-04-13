رئيس اتحاد الإعلاميين العرب يكرم المبدعين الكويتيين (صور)

كرم الإذاعي أحمد نور رئيس اتحاد الاعلاميين العرب، الاعلامية الكويتية سعاد راضي، وذلك على تاريخها الصحفي الذي انتهجته خلال فترة حياتها الاعلامية، وتم منحها شهادة الإبداع الاعلامي من الاتحاد، كما تم تكريم أحد كبار المؤرخين بدولة الكويت بوسام الإبداع وهو المؤرخ صالح خالد المسباح، والذي له تاريخ عريض فى مجال تأريخ الأحداث والصحف والمجلات وأهم الاصدارات الصحفية والأدبية على مستوى الوطن العربي بشكل عام والكويت بشكل خاص.



ويقول نور، إن هذا التكريم جاء من منطلق ما تم رؤيته بشكل واضح ضمن جولة اتحاد الاعلاميين العرب بدولة الكويت الشقيقة، وسيتم العديد من اللقاءات والاجتماعات مع مبدعي الكويت وسيكون للاتحاد دورا فعالا في تضافر العلاقات وإبراز أهم المبدعين فى المجالات المختلفة.

