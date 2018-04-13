القاهرة : الجمعة 13 أبريل 2018
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الجمعة 13/أبريل/2018 - 09:42 م

انطلاق الماراثون الرياضى بجامعة الإسكندرية

انطلاق الماراثون
الإسكندرية - أحمد عاشور
dostor.org/2127597

أطلق الدكتور هشام جابر، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، إشارة البدء لفاعليات ماراثون «بأيدينا نبنيها» من أمام مبنى إدارة الجامعة، بمشاركة 300 طالب وطالبة من مختلف كليات الجامعة، تحت رعاية الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية.

وبدأت الفعاليات من أمام مبنى إدارة الجامعة وصولا لقلعة قايتباي، تبعها حفل موسيقى للمشاركين، وفي ختام فاعليات اليوم، تم توزيع جوائز على الفائزين بالثلاث مراكز الأولى وشهادات تقدير الحاصلين على المراكز من المركز الرابع إلى المركز العاشر وتوزيع جوائز عينية على المشاركين.

انطلاق الماراثون الرياضى بجامعة الإسكندرية
انطلاق الماراثون الرياضى بجامعة الإسكندرية
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