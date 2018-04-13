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الجمعة 13/أبريل/2018 - 09:39 م

بالصور.. ورشة للديكور السينمائي بمهرجان الإسماعيلية

بالصور.. ورشة للديكور
حسن أمين
dostor.org/2127595

عقد اليوم على هامش فعاليات الدورة العشرين لمهرجان الإسماعيلية السينمائي، برئاسة الناقد عصام زكريا، ورشة "ديكور سينمائي" cinema Art Directing" من تنظيم الإدارة العامة للإنتاج، تحت إشراف المونتيرة منار حسني، وبإشراف مهندس الديكور شادي العناني، وموجهة لكل صناع السينما (إخراج - تصوير - ديكور - مونتاج نور - رسومات متحركة).

وتهدف الورشة إلى إتاحة الفرصة للتعرف على المناحي الإبداعية المختلفة التي تصاحب تحويل النص الدرامي إلى عناصر مرئية، يذكر أن مهرجان الإسماعيلية السينمائي انطلقت فعالياته الأربعاء الماضي بحضور وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم، والفريق مهاب مميش، ومحافظ الإسماعيلية، وعدد كبير من النقاد والسينمائيين.

المهرجان يقام برئاسة الناقد والكاتب الصحفي عصام زكريا، وينظمه المركز القومي للسينما برئاسة د. خالد عبدالجليل.

بالصور.. ورشة للديكور السينمائي بمهرجان الإسماعيلية
بالصور.. ورشة للديكور السينمائي بمهرجان الإسماعيلية
بالصور.. ورشة للديكور السينمائي بمهرجان الإسماعيلية
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