الجمعة 13/أبريل/2018 - 09:39 م
13262.5 دولار.. سعر طن «النيكل» اليوم
طارق عتمان
dostor.org/2127594
ارتفع سعر معدن النيكل، اليوم السبت، وسجل 13262.5 دولار للطن.
ويدخل النيكل فى تصنيع الدوائر الكهربائية منها «الإلكترونيات، وأجهزة الحاسب الآلي».
ارتفع سعر معدن النيكل، اليوم السبت، وسجل 13262.5 دولار للطن.
ويدخل النيكل فى تصنيع الدوائر الكهربائية منها «الإلكترونيات، وأجهزة الحاسب الآلي».
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