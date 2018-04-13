غدًا.. احتفالية دينية بنقابة الصحفيين بحضور الجندي

تنظم لجنة الحج والعمرة في نقابة الصحفيين احتفالية دينية، غدًا، بمناسبة سفر بعثة النقابة من الصحفيين وأسرهم، لأداء العمرة لهذا العام 1439هـ-2018م، بمشاركة الدكتور خالد الجندي لشرح المناسك والرد على استفسارات الزملاء، كما يتم تسليم تأشيرات العمرة مع هدايا رمزية للمعتمرين.



ونظمت النقابة بعثة الحج ضمن حجاج المؤسسة القومية لتيسير الحج بوزارة التضامن الاجتماعي، مع مراعاة تطبيق الشروط التي وضعتها اللجنة الوزارية العليا للحج بمجلس الوزراء.



وقالت لجنة النشاط إن الأولوية للزملاء الصحفيين الذين لم يسبق لهم أداء الفريضة أو الاستفادة عن طريق النقابة من رحلات الحج، ولأرامل الزملاء الصحفيين، ثم الصحفي المسافر بمفرده وبعدهما المرافق لوالدته، والمرافق لوالده ثم المرافق لزوجته.