سكرتير جنوب سيناء يشهد احتفالية الإسراء والمعراج (صور)

احتفلت مديرية الأوقاف بمحافظة جنوب سيناء، الليلة، بذكرى الإسراء والمعراج بمسجد المنشية في طور سيناء، بحضور اللواء محمود عيسي، سكرتير عام المحافظة، واللواء السيد الرافعي، مساعد مدير أمن جنوب سيناء، والشيخ إسماعيل الراوي، وكيل وزارة الأوقاف، وفوزي همام، رئيس مدينة الطور، وفؤاد عبدالعظيم مدير التضامن الاجتماعي وعدد كبير من أهالي المدينة.



بدأ الاحتفال بتلاوة القرآن الكريم بصوت الشيخ السيد عيسي، وألقى الشيخ محمد حمودة إمام مسجد المساكن خطبة عن ذكرى الإسراء والمعراج، وذكر العديد من الدروس المستفادة من رحلة الرسول عليه الصلاة والسلام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم المعراج إلى سدرة المنتهى.



وقال الشيخ محمد سعيد، واعظ بأوقاف جنوب سيناء، إن الذكرى العطرة كانت مكافأة ربانية للرسول صلى عليه وسلم وتكريما وتشريفا للنبي الذي تحمل الأذى والابتلاء من قومه.