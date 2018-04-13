القاهرة : الجمعة 13 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
09:55 م

الدستور ترافق قافلة الكشف عن فيروس «سى» والأمراض غير المعدية
09:52 م

الطريق إلى كييف.. كيف يلعب الأربعة الكبار فى دورى الأبطال؟
09:12 م

«مصر للتنمية» تدعو السيسي لحضور احتفالية عيد العمال
04:59 م

«أرامكو» السعودية الشركة الأكثر ربحية في العالم
04:56 م

فرنسا تزعم وجود سلاح كيماوي في سوريا
04:48 م

عاجل.. 528 مصابًا فلسطينيًا في جمعة «حرق علم إسرائيل»
04:40 م

مندوب روسيا: التهديد بقصف سوريا يخالف ميثاق الأمم المتحدة
08:45 م

زيزو يُقنع الخطيب بتأجيل التجديد لـ«البدري»
08:12 م

شكري يؤكد حرص مصر على تعزيز أطر التعاون مع العراق
08:07 م

إسبانيا والسعودية توقعان اتفاقيات تعاون عسكري
07:37 م

شكري يبحث مستجدات الأزمة الليبية مع المبعوث الأممي
07:32 م

الدولار يتعافى من خسائره بعد تصريحات ترامب بشأن سوريا
محافظات
الجمعة 13/أبريل/2018 - 09:32 م

سكرتير جنوب سيناء يشهد احتفالية الإسراء والمعراج (صور)

سكرتير جنوب سيناء
زياد القلش
dostor.org/2127590

احتفلت مديرية الأوقاف بمحافظة جنوب سيناء، الليلة، بذكرى الإسراء والمعراج بمسجد المنشية في طور سيناء، بحضور اللواء محمود عيسي، سكرتير عام المحافظة، واللواء السيد الرافعي، مساعد مدير أمن جنوب سيناء، والشيخ إسماعيل الراوي، وكيل وزارة الأوقاف، وفوزي همام، رئيس مدينة الطور، وفؤاد عبدالعظيم مدير التضامن الاجتماعي وعدد كبير من أهالي المدينة.

بدأ الاحتفال بتلاوة القرآن الكريم بصوت الشيخ السيد عيسي، وألقى الشيخ محمد حمودة إمام مسجد المساكن خطبة عن ذكرى الإسراء والمعراج، وذكر العديد من الدروس المستفادة من رحلة الرسول عليه الصلاة والسلام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم المعراج إلى سدرة المنتهى.

وقال الشيخ محمد سعيد، واعظ بأوقاف جنوب سيناء، إن الذكرى العطرة كانت مكافأة ربانية للرسول صلى عليه وسلم وتكريما وتشريفا للنبي الذي تحمل الأذى والابتلاء من قومه.

سكرتير جنوب سيناء يشهد احتفالية الإسراء والمعراج (صور)
سكرتير جنوب سيناء يشهد احتفالية الإسراء والمعراج (صور)
سكرتير جنوب سيناء يشهد احتفالية الإسراء والمعراج (صور)
سكرتير جنوب سيناء يشهد احتفالية الإسراء والمعراج (صور)
سكرتير جنوب سيناء يشهد احتفالية الإسراء والمعراج (صور)
الآن

«استرها يا صلاح».. فتاة إيطالية تتعهد بخلع ملابسها حال صعود روما

عاجل.. أول تعليق للجيش الليبي على أنباء وفاة خليفة حفتر

استنفار أمنى بأسوان عقب استشهاد معاون مباحث كوم أمبو

كواليس «اجتماع الخميس».. لماذا أجّل «ترامب» ضرب سوريا؟

الأكثر قراءة

«ترامب» يطالب وزير دفاعه باستهداف الروس والإيرانيين في سوريا

مصطفى بكري يكشف حقيقة وفاة «حفتر»

تنظيم الـ«نوبيرا».. اعترافات عناصر «الإخوان» عن خطة إحراق الجيزة

انفراد.. رسائل غادة السمان الشخصية عن بليغ حمدي

ألبومات الصور

بدء احتفالية «يوم اليتيم» في جنوب سيناء (صور)

منظومة النظافة الجديدة في القاهرة.. أمل بـ«ثقافة جديدة» (صور)

عاجل.. استشهاد أول فلسطيني في «جمعة حرق العلم» (صور)

شاهد.. بدء احتفالية «أبوشقة» لتكريم «البدوي» في المنصورية

نجم الساعة

محمد فودة يكتب: «غلطة الشاطرة».. كيف أخطأت وزيرة الثقافة في اختيار محمد حفظي رئيسًا لـ«القاهرة السينمائي»؟

الأكثر قراءة

«ترامب» يطالب وزير دفاعه باستهداف الروس والإيرانيين في سوريا

مصطفى بكري يكشف حقيقة وفاة «حفتر»

تنظيم الـ«نوبيرا».. اعترافات عناصر «الإخوان» عن خطة إحراق الجيزة

انفراد.. رسائل غادة السمان الشخصية عن بليغ حمدي

كشكول

"دورها" مشروع تخرج لطلاب إعلام حلوان لتدوير المخلفات

مبادرة "وتد" تنظم تدريب تأهيلي لملتقي أكاديمية طيبة.. الأحد القادم

"الأعلى للجامعات" يبحث مع جهاز المشروعات تدريب الطلاب على ريادة الأعمال

"الأعلى للجامعات": زيادة الدعم المخصص لرسائل الدكتوراه لـ2500 والماجستير 5 آلاف

جامعة الإسكندرية تنظم ماراثون "بأيدينا نبنيها"

الأمصار

نجاة محطة وقود من الانفجار في السعودية

الصوفية والسلفية فى مصر ... الصراع المؤجل

في الصميم .. عندما سقطت ورقة التوت عنكم

بيان مفصل من «الصحة الفلسطينية» حول إصابات جمعة «رفع العلم» ونوعها

أكبر من محاكمة «فيسبوك»!

منوعات

ألماس وذهب.. أحدث تقاليع الوجبات حول العالم

اكتشاف حقل مغناطيسي ثانٍ للأرض

ثقب ضخم فى الشمس يسبب دمارًا للأرض

ولاد الكار

عن تحقيقه «نحو الأمية».. أحمد عاطف يفوز بجائزة الصحافة والإعلام

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك