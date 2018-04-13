خالد جلال: كأس مصر للزمالك (حوار)

مثّل توليه المسئولية الفنية لفريق الكرة بنادى الزمالك مفاجأة كبرى، خاصة بعد تصريحات سابقة لمسئولى النادى بأن خليفة إيهاب جلال سيكون «أجنبيًا».



خالد جلال، المدير الفنى الجديد لفريق الكرة بالزمالك، حاورته «الدستور» بعد ساعات من توليه المهمة.. وإلى الحوار:

■ ما رأيك فى نتائج الفريق الأخيرة؟

- بالتأكيد الوضع صعب، والنتائج مفاجأة للجميع، لأن طموحات الإدارة والجماهير كانت المنافسة على البطولات بعد التعاقدات الجديدة، ولم يتوقع أحد الخروج من الكونفيدرالية الإفريقية أمام «ولايتا ديتشا» الإثيوبى، إضافة إلى الهزائم الأخيرة بالدورى.

■ هل ما زالت المنافسة على المركز الثانى قائمة؟

- لا يوجد مستحيل فى كرة القدم، وسنقاتل حتى آخر لحظة، من أجل تحقيق المركز الثانى، لأنه الهدف المتاح لنا بعد تتويج الأهلى بالبطولة، وكل المباريات المقبلة لنا بمثابة كئوس، ولا بديل عن تحقيق الفوز فيها، للاستمرار فى المنافسة.

■ ما سبب تراجع النتائج من وجهة نظرك؟

- تسببت الخسارة تلو الأخرى فى حالة من فقدان الثقة لدى اللاعبين، ولعبوا تحت ضغوطات بسبب تراجع النتائج، وهو ما انعكس سلبيًا عليهم، وسنحاول علاج هذا الأمر فيما تبقى من مباريات حتى نهاية الموسم، وإعادة الثقة للاعبين، وتأكيد قدرتهم على الوقوف على قدمهم مرة أخرى.

■ هل يمتلك الزمالك مقومات التتويج ببطولة كأس مصر؟

- كأس مصر هو الأمل الأخير لنا، وأعتقد أنه لا مجال للتفريط فيه نهائيًا، وسنبذل قصارى جهدنا للفوز بتلك البطولة ومصالحة الجماهير، والأمر يحتاج لأن يتحمل اللاعبون المسئولية بشكل أكبر، ويعلموا أنهم يلعبون لنادٍ خلفه جماهير تقدر بالملايين.

■ ما الفارق بين توليك منصب المدير الفنى حاليًا والمدرب العام أو مدير الكرة من قبل؟

- منصب المدير الفنى يختلف عن أى منصب آخر، وشرف كبير لى أن أخدم النادى الذى لعبت له، وأى من أبناء النادى لديه طموح بتولى منصب المدير الفنى للفريق، لأن له مذاقا خاصا، وتكليلًا لمجهودك فى الأندية التى لعبت لها من قبل.

■ ما موقفك من التعاقد السارى مع نادى «إف سى مصر»؟

- أجريت اتصالًا مع مسئولى نادى مصر، وأبلغتهم بالاعتذار عن عدم استكمال المهمة، وتفهموا موقفى، كما أن هناك مباراة واحدة فقط متبقية على نهاية دورى الدرجة الثانية، لذلك الأمور كانت ودية بيننا، ولا توجد مشكلة أو أزمة.

■ ما موقفك من بعض الأزمات الموجودة بالفريق؟

- لا مجال للحديث عن الأزمات فى وسائل الإعلام، وأى مشكلة سنعالجها داخل الأبواب المغلقة فقط، لأن ما يهمنا هو لَم شمل الفريق، وتوفير الهدوء والاستقرار، لأن هذا الأمر بداية العودة إلى الطريق الصحيح مرة أخرى.

■ أيهما أفضل للزمالك.. سياسة التدوير أم التشكيل الثابت؟

- بصراحة شديدة، الكرة فى ملعب اللاعبين، وأى لاعب لن يقاتل فى الملعب، لا يلوم إلا نفسه، خاصة أن وقت الفعل فقط داخل الملعب وإنهاء الموسم بشكل جيد، والفوز بكأس مصر، لتخفيف حزن الجماهير، ورفع معنويات اللاعبين قبل بداية الموسم الكروى الجديد.

■ ما موقف اللاعبين المعارين بالدورى السعودى مثل مصطفى فتحى وشيكابالا وكهربا؟

- جميعهم يمثلون إضافة كبيرة للفريق، ومرحبًا بهم فى الزمالك، وسنناقش الأمر مع الإدارة، لأن ما يهمنا مصلحة الفريق فى الفترة المقبلة.

■ هل تتولى المسئولية بشكل مؤقت؟

- لا أبالى بتلك المسميات فى الوقت الراهن، أسعى فقط لمساندة الزمالك، والنادى يحتاج لكل أبنائه لدعمه، ولا أشغل نفسى بما هو قادم، بل أهتم بالنهوض بالفريق من كبوته والعودة إلى الانتصارات وإعادة الثقة للاعبين، ومعى جهاز معاون على أعلى مستوى، لديهم رغبة وطموحات كبيرة.

