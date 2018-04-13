منظومة النظافة الجديدة في القاهرة.. أمل بـ«ثقافة جديدة» (صور)

بدأت محافظة القاهرة تطبيق منظومة النظافة الجديدة بشوارعها بالتعاون مع شركات صغيرة ومتعهدى نظافة تحت إشراف هيئة نظافة وتجميل القاهرة.



ونشرت المحافظة صناديق القمامة الصغيرة الملعقة على عمدان الإنارة بطول الطرق العمومية للمحافظة على نظافتها، وتطبيق الغرامة على من يلقي القمامة في منتصف الطرقات، والتي تتراوح بين 2000 و20 ألف جنيه.



ووجه المواطنون، الشكر للمهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، على ما بذله من جهود في الحفاظ على نظافة البيئة.



وتهدف المنظومة الجديدة للنظافة رفع صناديق تجميع المخلفات من الشوارع للقضاء على ظاهرة الفريزة الذين يتسببون فى تشويه الشارع حيث سيتم نقل المخلفات مباشرة من المتعهدين إلى محطات المناولة الثابتة أو المتحركة ومنها إلى المقالب العمومية أولًا بأول بمعرفة هيئة النظافة.

