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الجمعة 13/أبريل/2018 - 09:10 م

البابا فرنسيس: الإنسان الحر لا يخاف الله

البابا فرنسيس بابا
البابا فرنسيس بابا الفاتيكان
مونيكا جرجس_ماريان رسمى
dostor.org/2127570

أكد البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، أنَّ الإنسان الحر لا يخاف من الوقت بل يترك الله يعمل، مشيرًا إلى أنه يفسح مجالًا لله لكي يعمل في الزمن.

وأشار بابا الفاتيكان، فى تصريحات له، إلى أن الإنسان الحر صبور وجملائيل كان يهوديًّا – لم يكن مسيحيًّا، ولم يكن اعترف بيسوع كمخلِّص – لكنّه كان إنسانًا حرًّا، يقوم بما يفكِّر به، ويقدّمه للآخرين، لأنَّ الحريّة تصبر.

وأوضح بابا الفاتيكان أن «المثال الحرية الثاني» هما بطرس ويوحنا اللذان شفيا المخلّع وكانا ماثلين أمام المجلس حيث ضربهما أعضاء المجلس بِالعِصِيّ، ونَهَوهُما عنِ الكَلامِ على اسمِ يسوع، ثُمَّ أَخلَوا سَبيلَهما.

وأضاف: «وبالرغم من أنّهم عُوقبا ظلمًا انصَرَفا مِنَ المَجلِسِ مَسرورَين بِأَنَّهما وُجِدا أَهلًا، لأَن يُهانا مِن أَجلِ اسم يسوع، هذا هو فرح التشبّه بيسوع، إنه نوع آخر من الحريّة: حريّة أكبر وأوسع وأكثر مسيحيّة».

وتابع: «وكان بإمكان بطرس أن يذهب إلى القاضي ويقدّم دعوى ويطالب بتعويض ولكنّه كان فرحًا، كيوحنا، لأنّهما تألّما لأجل اسم يسوع، وربما تذكّرا أيضًا كلمات يسوع، طوبى لكم، إِذا شَتَموكم واضطَهدوكم وافتَرَوا علَيكم كُلَّ كَذِبٍ مِن أَجلي، اِفَرحوا وابْتَهِجوا: إِنَّ أَجرَكم في السَّمَواتِ عظيم، فهكذا اضطَهدوا الأَنبِياءَ مِن قَبلِكم».

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