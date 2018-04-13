«استرها يا صلاح».. فتاة إيطالية تتعهد بخلع ملابسها حال صعود روما
تعهدت إحدى العاملات في قناة إيطالية مشهورة، بخلع كل ملابسها على الهواء في حالة صعود
روما إلى نهائي دوري الأبطال هذا الموسم.
التفاصيل على الكابتن
تعهدت إحدى العاملات في قناة إيطالية مشهورة، بخلع كل ملابسها على الهواء في حالة صعود
روما إلى نهائي دوري الأبطال هذا الموسم.
التفاصيل على الكابتن
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