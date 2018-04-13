«استرها يا صلاح».. فتاة إيطالية تتعهد بخلع ملابسها حال صعود روما

عاجل.. استشهاد أول فلسطيني في «جمعة حرق العلم» (صور)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة المحاصر استشهاد شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم، خلال مشاركته في «جمعة حرق العلم»، ضمن مسيرات العودة الكبرى التي انطلقت منذ 30 مارس، وتستمر حتى ...