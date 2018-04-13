القاهرة : الجمعة 13 أبريل 2018
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الجمعة 13/أبريل/2018 - 08:55 م

«استرها يا صلاح».. فتاة إيطالية تتعهد بخلع ملابسها حال صعود روما

«استرها يا صلاح»..
dostor.org/2127565

تعهدت إحدى العاملات في قناة إيطالية مشهورة، بخلع كل ملابسها على الهواء في حالة صعود روما إلى نهائي دوري الأبطال هذا الموسم.

التفاصيل على الكابتن

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