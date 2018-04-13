23 أبريل.. حفل «روك عربي» لفريق ملاذ بساقية الصاوي

يقدم فريق "ملاذ" حفلا جديدا من نوع "روك عربى"، على مسرح قاعة النهر بساقية الصاوى الإثنين 23 من أبريل الساعة السابعة والنصف مساءً.



ملاذ هو فريق "روك عربى" تكون فى 2014 على يد محمد عبدالرازق، عازف جيتار، وملحن ومؤلف أغان، وصديقه عمرو بشر، عازف ليد جيتار، وكان لديهم نفس الشغف لموسيقى الروك والميتال، تعرف محمد على عمرو منذ 2012 عندما شارك معه فى مشروع موسيقى آخر، وتركيز الفريق الأساسى وهدفه هو تقديم موسيقى الألتيرنيتيف روك والهارد روك بكلمات عربية بطريقة يقبلها المستمعون مهما كانت خلفيتهم الموسيقية.



قاموا بتسمية فريقهم "ملاذ" للهروب من تعب العمل ومشاغل الحياة، كما أن الملاذ بالنسبة إلى الجمهور هو الملجأ الذى يهربون إليه من الأغانى السطحية المكررة.