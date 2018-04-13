شروط إجراء التجارب البحثية على المرضى

حدد قانون البحوث الطبية الإكلينيكية، الذى وافقت عليه لجنة الصحة بمجلس النواب أمس، شروط إجراء التجارب على المرضى وشروط الباحث الذي سيجري الأبحاث.



وأوضحت أن شروط الباحث يجب أن تتمثل فى.

1- أن يكون حسن السمعة

2- أن يكون مؤهل لإجراء أبحاث علمية

3- الالتزام بالقوانين واللوائح المصرية ذات الصلة

4- أن يطبق مبادئ الممارسة الطبية الجيدة والمعايير المحلية والعالمية المتفق عليها في هذا الشأن.



وألزم القانون راعي البحث "الذي سيمول البحث" بالإبلاغ الفوري للمبحوثين المشاركين في البحث الطبي بأية تعديلات تجرى عليه، وأية نتائج يمكن أن تؤثر بالسلب على سلامتهم والآثار الجانبية الخطيرة غير المتوقعة للبحث الطبي.



واشترط القانون إبرام عقد تأمين طبي لهم طيلة البحث الطبي مع إضافة عام آخر في هذا القانون كإجراء احترازي، فضلًا عن تقديم العلاج اللازم لهم في حالة الإصابة ذات الصلة بالبحث الطبي إضافة إلى استكمال العلاج لمن يثبت حاجته لذلك منهم حتى بعد انتهاء البحث.



واشترط القانون أن تتم تلك الأبحاث الطبية في مؤسسات طبية مسجلة في وزارة الصحة، مع استبعاد العيادات الخاصة من إجراء البحوث الطبية بها، ووضع اشترطات وتجهيزات طبية يجب أن تتوفر في المنشأة التي سيتم إجراء البحوث بها، مع وجود فريق طبي على كفاءة وشفافية وخبرة عالية.