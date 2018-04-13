القاهرة : السبت 14 أبريل 2018
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الجمعة 13/أبريل/2018 - 08:46 م

أسعار الغسالات اليوم.. «سامسونج أوتوماتيك 8 كيلو» بـ8590 جنيهًا

أسعار الغسالات اليوم..
علا العلاف
dostor.org/2127556

شهدت الأسواق المصرية، اليوم السبت، استقرارًا فى أسعار الأجهزة الكهربائية، ورصد «الدستور» أهم السلع التي يحتاجها المواطنون خاصة خلال موسم الصيف، ومنها الغسالة الأوتوماتيك.

وسجل سعر غسالة أوتوماتيك توشيبا تحميل علوي سعة 10 كجم 5425 جنيهًا، وغسالة ملابس أوتوماتيك توشيبا تحميل علوي 10 كجم 5100 جنيه، وتوشيبا نصف أوتوماتيك تحميل علوي سعة 12 كجم 2380 جنيهًا.

بينما سجلت غسالة يونيون إير 10 كجم 4465 جنيهًا، ويونيون إير سعة 7 كجم 995 جنيهًا، وسجلت غسالة أوتوماتيك سامسونج 8 كجم 8590 جنيهًا، وغسالة آل جى 16 كيلو 10299 جنيهًا.

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