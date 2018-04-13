ياسر جلال فى «بلاعة» من أجل «رحيم»

دخل ياسر جلال فى معسكر مغلق باستديو أحمس لتصوير عدد من المشاهد الداخلية لمسلسله الرمضانى «رحيم»، وعلمت «الدستور» أن الشركة المنتجة للمسلسل أنشأت ديكور «بلاعة» من أجل تنفيذ عدد من المشاهد الخاصة بالعمل وهو الديكور الأول من نوعه فى مصر، وتعد هذه هى التجربة الأولى للمخرج محمد سلامة فى الدراما، ولذلك فهو يحرص على خروجها بشكل مميز.



يذكر أن مسلسل «رحيم» بطولة ياسر جلال وصبرى فواز ونور اللبنانية وحسن حسنى وإيهاب فهمى ودينا، ويأمل جلال فى الاستمرار على المستوى نفسه الذى قدمه العام الماضى فى «ظل الرئيس».

