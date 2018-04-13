أوقاف الدقهلية: الإسراء والمعراج معجزة يتجدد عطاؤها على مر الزمان

قال الشيخ طه زيادة، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الدقهلية، إن رحلة الإسراء والمعراج معجزة يتجدد عطاؤها بتجدد عطاء القرآن الكريم على مر الزمان، مشيرًا إلى أن تلك المعجزة ترد على هؤلاء المتطرفين والمسيئين لصاحب المقام العالي، صلى الله عليه وسلم، وعلو شأنه، كما أنها تشير إلى طلاقة القدرة الإلهية واحتفاء السماء بلقاء أعظم مخلوق بالخالق العظيم.



وشدد على أن رحلة الإسراء والمعراج أطول الرحلات في التاريخ والجغرافيا، للقاء أعظم مخلوق على وجه الأرض، بخالقه سبحانه وتعالى، مشيرا إلى أهم الدروس والعبر والعظات، التي يجب أن نتعلمها من تلك الرحلة السماوية.



جاء ذلك خلال الفعاليات التي نظمتها مديرية الأوقاف في الدقهلية احتفالا بليلة الإسراء والمعراج بحضور محافظ الدقهلية الدكتور أحمد الشعراوي واللواء صبري غازي، مساعد مدير أمن الدقهلية للأمن العام، واللواء طارق المتولي، رئيس الرقابة الإدارية بالدقهلية.



