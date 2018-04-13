استئناف تصوير «قانون عمر» بعد توقف 3 مرات

استأنف أبطال مسلسل «قانون عمر» تصوير أحداثه فى إحدى فيلات منطقة «المنصورية»، بعد توقف أكثر من مرة بسبب ظروف مختلفة. توقف تصوير المسلسل لمدة ٣ أيام، بسبب انشغال «هلال» بإقامة حفل غنائى فى الإسماعيلية، يوم شم النسيم، تزامنًا مع افتتاح أحد الفنادق هناك. وتكرر وقف التصوير بعد عودة «هلال» من الحفل، بسبب إصابته بوعكة صحية، تمثلت فى نزلة برد جعلته يلزم الفراش لمدة ٤٨ ساعة، بناءً على تعليمات الدكتور المعالج له، ما أدى إلى تأجيل التصوير يومين.

وسبق ذلك توقف التصوير بسبب إصابته فى قدمه، أثناء تصوير أحد مشاهد «الأكشن» فى المسلسل.

