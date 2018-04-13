محمد فودة يكتب: «غلطة الشاطرة».. كيف أخطأت وزيرة الثقافة في اختيار محمد حفظي رئيسًا لـ«القاهرة السينمائي»؟

الجمعة 13/أبريل/2018 - 08:41 م

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لا أدرى إن كان ما يمر به مهرجان القاهرة السينمائى الدولى الآن من حالة انعدام وزن، سببه «سوء طالع» أم أنه نتيجة طبيعية لقرار خاطئ وغير موفق من وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، حينما اختارت الرئيس الجديد للمهرجان، محمد حفظى.

«حفظى»، هذا السيناريست غير المعروف، أتت الوزيرة به ليجلس على نفس المقعد الذى جلس عليه من قبل عمالقة، البعض يرى أن سوء الطالع لا يزال يلازم المهرجان -الذى كان يحتل الصدارة- منذ اندلاع ثورة ٢٥يناير التى خلفت وراءها هذا الكم الهائل من الانهيار فى مجالات عديدة، وبالطبع جاء فى مقدمتها الفن والمهرجانات، باعتبار أن الفن مرآة حقيقية تعكس ما يحدث فى المجتمع، فتحول المهرجان إلى حالة من الفوضى وكأنه «مولد وصاحبه غايب».

قرار تعيينه «سد خانة».. وتساؤلات حول ما يتردد عن علاقاته مع «مؤسسات غامضة»

قبل الاسترسال فى حالة الفوضى التى أصبح عليها المهرجان الآن، أتوقف قليلًا أمام هذا القرار الذى أتى بالسيناريست والمنتج محمد حفظى، رئيسًا لأكبر وأقدم وأهم مهرجان سينمائى فى المنطقة.

فاجأتنا الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، بهذا الاختيار، الذى إن لم يكن صادمًا فهو- كما اعتبره البعض- مجرد قرار متسرع لم تتم دراسته كما ينبغى أن يكون، خاصة فى ظل ما يثار حول «حفظى» من حالة لغط وتحفظات كثيرة.

حينما أقول «تحفظات» كثيرة، فإننى لا أقصد الإساءة إلى شخصه، وإنما أتحدث عن تلك القصص والحكايات، التى يرددها عنه البعض، متضمنة الكثير من «اللغط» حول مهنيته وعلاقاته الخارجية والإنتاجية، وانفتاحه وحرصه على التعاون مع المؤسسات الدولية التى تثار حولها دائمًا علامات استفهام كبيرة وكثيرة.

ويثار كثير من التساؤلات حول تعاون «حفظى» مع مؤسسات تمول الأفلام السينمائية تحت مسمى «الإنتاج السينمائى الدولى المشترك»، أو تكون ذات توجهات سياسية تنعكس على ما يتم إنتاجه من هذه الأعمال، وحتى إن كان هذا غير واضح بشكل كبير، تكمن الخطورة فى المضمون والرسالة التى يتم تقديمها من خلال تلك الأفلام.

وعلى الرغم من كل تلك الاتهامات الموجهة إليه - ولا أعرف إن كانت حقيقية أم أنها مجرد شائعات- إلا اننى أرى أنه كان الأفضل الابتعاد عن السقوط فى بئر المجاملات، وهو ما يدفعنى إلى القول إن شخصًا ليس فوق مستوى الشبهات الإنتاجية كما يردد البعض، وعلى هذا النحو من التوجهات المريبة، ما كان يجب أن يتم اختياره ليتولى رئاسة مهرجان القاهرة السينمائى، فى دورة هذا العام بالذات.. لماذا؟.. لأن الثقافة والفنون أصبحت الآن على مشارف تحقيق طفرة كبيرة على يد الدكتورة إيناس عبدالدايم، التى منذ توليها المسئولية وهى تحاول بشتى الطرق النهوض بالعمل الثقافى وإعادة الاعتبار إلى المهرجانات الفنية التى تعرضت للكثير من الأزمات خلال السنوات، التى أعقبت عام ٢٠١١.

وأرى وزيرة الثقافة، الآن، أشبه بـ«البلدوزر» الذى يتحرك بقوة ليهدم «أكوام التخلف» التى ملأت أركان العمل الثقافى، وهى بالفعل قادرة على تحقيق نقلة نوعية فى الثقافة المصرية، وهنا أهمس فى أذنها متسائلًا: «هل نضبت المواهب فى مصر فلم تجد الوزارة شخصية لها (كاريزما) قادرة على أن تنقل المهرجان إلى منطة أخرى أكثر تألقًا ليعود إلى ما كان عليه من قبل؟».

لقد أصابنى هذا الخبر بصدمة شديدة، ويبدو أن الدكتورة إيناس اتخذت هذا القرار ليكون مجرد «سد خانة»، ولكى تريح نفسها من «وجع الدماغ»، بعد أن أصبح المهرجان منطقة موبوءة يدوسها «كل من هب ودب»، بل وصل الأمر إلى خروج فنانة كبرت فى السن ولم تعد قادرة على العطاء الفنى، علينا بتصريح مستفز، بأنها إذا عرض عليها أحد تولى رئاسة المهرجان، فإنها سوف تفكر جيدًا، فى إشارة منها إلى أنها تترفع عن تولى رئاسة المهرجان.. هذا المهرجان، الذى كانت من قبل تطير من الفرح ولا تصدق نفسها من شدة السعادة حينما تعلم أنها مدعوة لحضور حفل افتتاحه، وذلك كان يحدث أيام العمالقة الكبار أمثال سعد الدين وهبة وحسين فهمى وعزت أبوعوف وشريف الشوباشى.

لكن، ماذا أقول؟ فحينما تتقزم الأشياء وتتضاءل فى أعين الناس فإن هذا يعطى الفرصة لأى شخص أن يمارس حماقاته، بل إنه يجعل أصحاب «النفوس المريضة» يعيشون الدور، ويمنحون لأنفسهم الحق فى تخيل أشياء لا وجود لها على أرض الواقع.