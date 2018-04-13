محمد فودة يكتب: «غلطة الشاطرة».. كيف أخطأت وزيرة الثقافة في اختيار محمد حفظي رئيسًا لـ«القاهرة السينمائي»؟
لا أدرى إن كان ما يمر به مهرجان القاهرة السينمائى الدولى الآن من حالة انعدام وزن، سببه «سوء طالع» أم أنه نتيجة طبيعية لقرار خاطئ وغير موفق من وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، حينما اختارت الرئيس الجديد للمهرجان، محمد حفظى.
«حفظى»، هذا السيناريست غير المعروف، أتت الوزيرة به ليجلس على نفس المقعد الذى جلس عليه من قبل عمالقة، البعض يرى أن سوء الطالع لا يزال يلازم المهرجان -الذى كان يحتل الصدارة- منذ اندلاع ثورة ٢٥يناير التى خلفت وراءها هذا الكم الهائل من الانهيار فى مجالات عديدة، وبالطبع جاء فى مقدمتها الفن والمهرجانات، باعتبار أن الفن مرآة حقيقية تعكس ما يحدث فى المجتمع، فتحول المهرجان إلى حالة من الفوضى وكأنه «مولد وصاحبه غايب».
قرار تعيينه «سد خانة».. وتساؤلات حول ما يتردد عن علاقاته مع «مؤسسات غامضة»
قبل الاسترسال فى حالة الفوضى التى أصبح عليها المهرجان الآن، أتوقف قليلًا أمام هذا القرار الذى أتى بالسيناريست والمنتج محمد حفظى، رئيسًا لأكبر وأقدم وأهم مهرجان سينمائى فى المنطقة.
فاجأتنا الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، بهذا الاختيار، الذى إن لم يكن صادمًا فهو- كما اعتبره البعض- مجرد قرار متسرع لم تتم دراسته كما ينبغى أن يكون، خاصة فى ظل ما يثار حول «حفظى» من حالة لغط وتحفظات كثيرة.
حينما أقول «تحفظات» كثيرة، فإننى لا أقصد الإساءة إلى شخصه، وإنما أتحدث عن تلك القصص والحكايات، التى يرددها عنه البعض، متضمنة الكثير من «اللغط» حول مهنيته وعلاقاته الخارجية والإنتاجية، وانفتاحه وحرصه على التعاون مع المؤسسات الدولية التى تثار حولها دائمًا علامات استفهام كبيرة وكثيرة.
ويثار كثير من التساؤلات حول تعاون «حفظى» مع مؤسسات تمول الأفلام السينمائية تحت مسمى «الإنتاج السينمائى الدولى المشترك»، أو تكون ذات توجهات سياسية تنعكس على ما يتم إنتاجه من هذه الأعمال، وحتى إن كان هذا غير واضح بشكل كبير، تكمن الخطورة فى المضمون والرسالة التى يتم تقديمها من خلال تلك الأفلام.
وعلى الرغم من كل تلك الاتهامات الموجهة إليه - ولا أعرف إن كانت حقيقية أم أنها مجرد شائعات- إلا اننى أرى أنه كان الأفضل الابتعاد عن السقوط فى بئر المجاملات، وهو ما يدفعنى إلى القول إن شخصًا ليس فوق مستوى الشبهات الإنتاجية كما يردد البعض، وعلى هذا النحو من التوجهات المريبة، ما كان يجب أن يتم اختياره ليتولى رئاسة مهرجان القاهرة السينمائى، فى دورة هذا العام بالذات.. لماذا؟.. لأن الثقافة والفنون أصبحت الآن على مشارف تحقيق طفرة كبيرة على يد الدكتورة إيناس عبدالدايم، التى منذ توليها المسئولية وهى تحاول بشتى الطرق النهوض بالعمل الثقافى وإعادة الاعتبار إلى المهرجانات الفنية التى تعرضت للكثير من الأزمات خلال السنوات، التى أعقبت عام ٢٠١١.
وأرى وزيرة الثقافة، الآن، أشبه بـ«البلدوزر» الذى يتحرك بقوة ليهدم «أكوام التخلف» التى ملأت أركان العمل الثقافى، وهى بالفعل قادرة على تحقيق نقلة نوعية فى الثقافة المصرية، وهنا أهمس فى أذنها متسائلًا: «هل نضبت المواهب فى مصر فلم تجد الوزارة شخصية لها (كاريزما) قادرة على أن تنقل المهرجان إلى منطة أخرى أكثر تألقًا ليعود إلى ما كان عليه من قبل؟».
لقد أصابنى هذا الخبر بصدمة شديدة، ويبدو أن الدكتورة إيناس اتخذت هذا القرار ليكون مجرد «سد خانة»، ولكى تريح نفسها من «وجع الدماغ»، بعد أن أصبح المهرجان منطقة موبوءة يدوسها «كل من هب ودب»، بل وصل الأمر إلى خروج فنانة كبرت فى السن ولم تعد قادرة على العطاء الفنى، علينا بتصريح مستفز، بأنها إذا عرض عليها أحد تولى رئاسة المهرجان، فإنها سوف تفكر جيدًا، فى إشارة منها إلى أنها تترفع عن تولى رئاسة المهرجان.. هذا المهرجان، الذى كانت من قبل تطير من الفرح ولا تصدق نفسها من شدة السعادة حينما تعلم أنها مدعوة لحضور حفل افتتاحه، وذلك كان يحدث أيام العمالقة الكبار أمثال سعد الدين وهبة وحسين فهمى وعزت أبوعوف وشريف الشوباشى.
لكن، ماذا أقول؟ فحينما تتقزم الأشياء وتتضاءل فى أعين الناس فإن هذا يعطى الفرصة لأى شخص أن يمارس حماقاته، بل إنه يجعل أصحاب «النفوس المريضة» يعيشون الدور، ويمنحون لأنفسهم الحق فى تخيل أشياء لا وجود لها على أرض الواقع.
القرار أصاب صناع السينما بصدمة وخيبة أمل.. و«السيناريست» لا يتمتع بشهرة عالمية وأقل من العمالقة السابقين
أتناول مسألة رئاسة محمد حفظى لمهرجان القاهرة السينمائى الدولى، وأطرح على وزيرة الثقافة التساؤلات، لحرصى على معرفة المعايير التى استندت إليها فى هذا الاختيار، الذى أصاب صناع السينما بصدمة كبيرة، ممزوجة بخيبة الأمل. وبالطبع، فإن هذا الامر يصل بنا فى نهاية المطاف، إلى حقيقة مؤكدة، تفيد بأنه لم يعد هناك أى أمل فى إصلاح حال المهرجان الذى انحدر به الحال فأصبح فى «الحضيض»، وكيف يكون هناك أى أمل ونحن أمام اختيار محاط بالكثير من التحفظات؟ ولأن القاعدة الفلسفية تقول إن المقدمات تؤدى إلى نتائج، فإننا الآن أمام مقدمات تقول إن الشخص الذى تم اختياره رئيسا للمهرجان هو مجرد سيناريست ومنتج فضلًا عن أنه غير معروف ولا يتمتع بشهرة عالمية، وهذا بالطبع يجعلنا على يقين من أن النتائج ستكون على هذا النحو من التردى وعدم وضوح الرؤية، ما يجعلنا نترحم على المهرجان زمان وأيام زمان.
كل هذا، يدفعنى إلى أن أنظر لتاريخ هذا المهرجان العريق بنظرة متأنية، لنضع أيدينا بصدق على أهمية هذا المهرجان وقيمته الكبيرة. بدأ مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فعالياته بعد حرب أكتوبر ٧٣ بـ٣ سنوات، وبالتحديد فى ١٦ أغسطس ١٩٧٦ كنشاط كبير للجمعية المصرية للكتاب والنقاد السينمائيين، التى كان يرأسها آنذاك الكاتب الصحفى الراحل كمال الملاخ، الذى نجح فى إدارة هذا المهرجان لمدة ٧ سنوات متواصلة حتى ١٩٨٣. بعدها، تم تشكيل لجنة مشتركة من وزارة الثقافة ضمت أعضاء الجمعية واتحاد نقابات الفنانين للإشراف على المهرجان، وكان ذلك على وجه الدقة فى ١٩٨٥، حين تولى رئاسة المهرجان الكاتب الكبير والمبدع المتألق سعد الدين وهبة، وبدأ المهرجان معه فى التألق، فخلال رئاسته أصبح مهرجان القاهرة يحتل مكانة عالمية، بل حقق شهرة كبيرة فى جميع أنحاء العالم.
واللافت للنظر أن تقرير الاتحاد الدولى لجمعيات المنتجين السينمائيين عام ١٩٩٠ تضمن معلومات مفصلة عن أهم ٣ مهرجانات للعواصم، فجاء مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى المركز الثانى بعد مهرجان لندن السينمائى، يليهما مهرجان ستوكهولم فى المركز الثالث.
وبعد رحيل سعد الدين وهبة، تولى الفنان حسين فهمى رئاسة المهرجان لمدة ٤ سنوات، من ١٩٩٨ حتى ٢٠٠١، إلى أن تولى إدارته شريف الشوباشى حتى ٢٠٠٥، ليرأسه بعد ذلك الفنان د. عزت أبوعوف والفنان عمر الشريف كرئيس شرف على مدى عامين متتاليين.
ومثل أى كيان كبير، تأثر مهرجان القاهرة السينمائى الدولى بالأحداث المؤسفة التى عاشتها مصر فى أعقاب عام ٢٠١١، وبدأ فى الانهيار شيئًا فشيئًا، وتحول إلى مجرد حدث يتم تنظيمه لضمان استمراريته، وبالتدريج غاب عنه النجوم المصريون وأيضًا النجوم الضيوف الأجانب، الذين كانت تتم استضافتهم وقت أن كانت المشاركة فى المهرجان بمثابة شرف كبير لأى فنان مصرى أو عالمى.
ومن النجوم العالميين الكبار الذين استضافهم المهرجان، وتم تكريمهم خلال الدورات المهمة عبر تاريخه العريق: جون مالكوفيش، نيكولاس كيج، مورجان فريمان، باد سبنسر، جينا لولو بريجيدا، أورنيلا ميوتى، صوفيا لورين، كلوديا كاردينالى، فيكتوريا ابريل، إليزابيث تايلور، شاشى كابور، آلان ديلون، جريتا سكاكى، كاترين دينيف، بيتر أوتول، كريستوفر لى،إيرين باباس، مارسيلو ماستروننى وعمر الشريف وأوليفر ريد.
وكذلك المخرجون مثل: روبرت وايز، إيليا كازان، فانيسا ردجراف، أوليفر ستون، رولاند جيفى،كارلوس ساورا، إسماعيل ميرشانت، وميشال انجلو انطونيوانى.
وإلى جانب التكريمات، فإن المهرجان تميز بجوائزه العديدة، التى تغطى كافة عناصر العمل الفنى، ومنها: «أفضل فيلم الهرم الذهبى، لجنة التحكيم الهرم الفضى، أفضل ممثلة تمثال نصفى الأميرة باكت آتون، أفضل ممثل تمثال الوزير أمنحتب، أفضل مخرج تمثال الملك إخناتون، أفضل سيناريو تمثال الكاتب المصرى، أفضل عمل أول وثان تمثال نجيب محفوظ، أفضل إبداع فنى، أفضل فيلم عربى»، وهى مقدمة من وزارة الثقافة.
وقد تبدو هذه الجوائز كثيرة، لكنها فى حقيقة الأمر معقولة جدا وكافية لتغطية مسابقات المهرجان الثلاث، وهى المسابقة الرسمية الدولية ومسابقة الأفلام العربية ومسابقة أفلام الديجيتال، وبالقياس بالمهرجانات المشابهة فإن هذا العدد من الجوائز مناسب جدًا.
أليس كل هذا التاريخ العريق لمهرجان فى حجم ووزن مهرجان القاهرة السينمائى الدولى شيئًا يدعو إلى الحزن والأسى على ما وصل إليه الآن من تدهور ملحوظ، وكأنه يتم بشكل متعمد؟ وهل هذا التاريخ الذى سبق الإشارة إليه يستحق من وزارة الثقافة أن تتعامل معه على هذا النحو من الاستهانة وعدم التركيز واللامبالاة؟.