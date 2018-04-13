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اقتصاد
الجمعة 13/أبريل/2018 - 08:36 م

«بيكر هيوز»: ارتفاع عدد حفارات النفط فى أمريكا

حفارات النفط في أمريكا
حفارات النفط في أمريكا
وكالات
dostor.org/2127543

أضافت شركات الطاقة الأمريكية، حفارات نفطية للأسبوع الثاني على التوالي في الوقت الذي تمضي فيه شركات الطاقة قدما في خطط لزيادة الإنفاق على أنشطة الحفر هذا العام مع وصول أسعار الخام أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات.

وقالت شركة «بيكر هيوز» لخدمات الطاقة، يوم الجمعة، في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة وثيقة، إن شركات الحفر أضافت سبعة حفارات نفطية في الأسبوع المنتهي في 13 أبريل ليصل إجمالي عدد الحفارات النشطة إلى 815، وهو أعلى مستوى منذ مارس 2015.

وإجمالي عدد الحفارات النشطة في أمريكا، وهو مؤشر أولي للإنتاج مستقبلا، مرتفع كثيرا عن مستواه قبل عام عندما بلغ 683 حفارة مع مواصلة شركات الطاقة زيادة الإنفاق منذ منتصف 2016 عندما بدأت أسعار الخام تتعافى من انهيار استمر عامين.

وجرى تداول عقود الخام الأمريكي عند نحو 67 دولارا للبرميل هذا الأسبوع، وهو أعلى مستوى لها منذ ديسمبر 2014 ويتجاوز بكثير متوسط الأسعار في عام 2017 البالغ 50.85 دولار ومتوسط 2016، البالغ 43.47 دولار للبرميل.

ومنذ بداية العام الحالي بلغ إجمالي عدد حفارات النفط والغاز الطبيعي النشطة في الولايات المتحدة 972 حفارا في المتوسط، مقارنة مع متوسط بلغ 876 حفارا في 2017، و509 حفارات في 2016 و978 حفارا في 2015. وتنتج معظم الحفارات النفط والغاز كليهما.

وتوقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية هذا الشهر ارتفاع المتوسط السنوي لإنتاج النفط الأمريكي إلى مستوى قياسي عند 10.7 مليون برميل يوميا في 2018 وإلى 11.4 مليون برميل يوميا في 2019، من 9.3 مليون برميل يوميا في 2017.


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