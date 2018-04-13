إزالة تعدٍ على أراضٍ زراعية فى المنصورة
أزال مسئولو رئاسة مركز ومدينة المنصورة، اليوم، تعديا على أراضٍ زراعية بدائرة المركز في حملة مكبرة تحت إشراف اللواء أحمد رأفت رئيس المجلس.
وتمكنت الحملة من إزالة تعدٍ بالبلوك الأبيض على مساحة ١٢٠ مترًا بحوض الكنيسة بقرية تلبانة باسم المواطن محمد حسن الدريني.
وتم تنفيذ الإزالة بحضور رئيس الوحدة المحلية بكوم الدربي ونقطة شرطة تلبانة تحت إشراف مأمور مركز المنصورة العميد خالد الزيني، وتنفيذا لتعليمات مدير أمن الدقهلية اللواء محمد حجي باسترداد هيبة الدولة والتصدي لأي مخالفة للقانون.