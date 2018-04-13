انفراد.. رسائل غادة السمان الشخصية عن بليغ حمدي

الجمعة 13/أبريل/2018 - 11:00 م

أيمن الحكيم

dostor.org/2127532

تظل غادة السمان حالة استثنائية فريدة فى دنيا الكتابة وسماء الثقافة العربية، ليس لإبداعها الفياض المغاير والحقيقى على امتداد ما يقرب من ستين عامًا متصلة منذ أصدرت مجموعتها القصصية الأولى «عيناك قدرى» عام ١٩٦٢، ولا لموهبتها الحقيقية الساطعة التى جعلت نقادًا مشهودًا لهم يصفونها بأنها «أكتب كاتبة عربية» وبأنها النسخة النسائية من نجيب محفوظ، ولا لذلك التدفق والتنوع فى الإبداع بين القصة والرواية والشعر وأدب الرحلات والكتابة الصحفية المنتظمة حتى بعد أن تخطت الخامسة والسبعين من العمر، ولا لتلك الجرأة غير المسبوقة فى كتاباتها التى كسرت بها تابوهات راسخة وممنوعات ثابتة وقيودًا حديدية ثقيلة رافضة الاستسلام لما سمته أحذية التقاليد التى طالما سحقت الأنثى العربية.. فمن كل ذلك وأكثر احتلت غادة السمان تلك المكانة وصنعت هذا الاسم، الذى أصبح عنوانًا للتحدى والإصرار، وللمرأة إذا تمردت.



تحدَّت الجميع بنشر خطابات غسان كنفانى وأنسى الحاج العاطفية من أجل مصلحة الأدب.. ونحن نسير على خُطاها

فى دمشق ولدت غادة لعائلة ميسورة ماديًا وثقافيًا، فـ«أبوها كان وزيرًا للتعليم فى سوريا»، وترتبط بصلات قربى ودم مع شاعر سوريا الأشهر نزار قبانى، ولم يكن الدم وحده هو الذى يربطها بنزار، بل كانت مثله متمردة، جامحة، متصادمة مع الثوابت، وحشية الموهبة، بركانية المواقف، منطلقة بلا قيود، فكانت مثله: ملأت الدنيا وشغلت الناس وأثارت العواصف.

فى سنوات الستينيات تألق اسم غادة السمان، وتخاطفت الأيدى والقلوب مجموعاتها القصصية الصاخبة: «لا بحر فى بيروت، وليل الغرباء، ورحيل المرافئ القديمة».. ورواياتها «كوابيس بيروت، وليلة المليار، والرواية المستحيلة»، ودواوينها «حب، وأعلنت عليك الحب، وعاشقة فى محبرة».

أصبح اسم غادة السمان فى الستينيات والسبعينيات ينافس نجمات السينما فى الشهرة والذيوع، فقد كانت هى الأديبة الجميلة التى تحدت المجتمع وقيوده، وتحدت الرجال فى عالمهم الذى احتكروه طويلًا، على حد تعبير رجاء النقاش: عالم التعبير والفن والأدب والبوح والتفكير بصوت مرتفع، ومناقشة قضايا الإنسان والدنيا بلا خجل.

امرأة بتلك المواصفات النادرة كان لا بد أن تهفو إليها القلوب، فالثريا الساطعة فى الليل المظلم من الطبيعى أن تتزاحم حولها الفراشات إلى حد الاحتراق، والذين تسابقوا للفوز بقلب غادة السمان لم يكونوا من الفراشات، بل أسماء لامعة فى سماوات الأدب والسياسة والصحافة، أحبوها بصدق وعنف، وكتبوا إليها بحرارة، وباحوا لها بنبضات قلوبهم.. فنشرتها على الملأ.

أقامت غادة السمان الدنيا ولم تقعدها عام ١٩٩٢ عندما نشرت رسائل الكاتب والمناضل الفلسطينى الشهير والشهيد غسان كنفانى إليها، وكانت فى مجملها رسائل عاطفية بدا فيها صاحب «رجال فى الشمس» غارقًا فى غرام غادة، يكتب إليها ليبثها حبه ورغبته فى القرب منها واستمالة قلبها، وبدا أنه حب من طرف واحد، طرف غسان بالطبع، وهو أمر أثار غضب وثورة محبى غسان، ورأوا أن نشر رسائله الغرامية فيه امتهان من قيمته كمناضل وحط من هيبته كشهيد، ثم إنها رسائل شخصية لم تكن للنشر العام، ونشرها بتلك الصورة هو مؤامرة ليس على غسان وسمعته فقط، بل على القضية الفلسطينية ورمزيتها، وثارت ضجة واحتدم الجدال، واختلط السياسى بالأدبى، والشخصى بالعام، والموضوعى بالتآمرى، وأصبحت غادة هدفًا لغضب عارم ولسهام مسمومة.

لكنها وقفت فى وجه الإعصار ولم تهتز، ورأت أنها لم ترتكب جُرمًا ولم تقترف خطيئة، بل قدمت خدمة جليلة للأدب العربى بالكشف عن ذلك الوجه الإنسانى لمناضل سياسى، وأعلنت بكل قوة وحسم وثقة ومنطق: «ليس بوسع أحد الادعاء بأنه كان يجهل طبيعة هذه الرسائل ويظنها مثلًا محاضر لجلسات حركة القوميين العرب التى كان غسان ينتمى إليها.. لقد قمت بنشر الرسائل للأسباب التى أعلنت عنها فى تقديمى للكتاب مجتمعة، مؤكدة أننى ما كنت لأقدم على نشر تلك الرسائل التى تعود بتاريخها إلى ما قبل ربع قرن من الزمن لو لم أجد فيها وثيقة أدبية وسيرة ذاتية نادرة الصدق لمبدع عربى، ثرية بأدب الاعتراف الذى تفتقر إليه مكتبتنا العربية.. حين نشرت رسائل غسان التى لم تتعد حدود الحب العذرى العربى لم أشوه صورته، بل أخرجت إلى النور وجهًا إضافيًا مشرقًا له، هو وجه الشاعر المرهف، معلنة حقيقة بسيطة بديهية، وهى أن العظماء كلهم كانوا أطفالًا أمام الحب.. لقد أردت من نشر تلك الرسائل المساهمة المتواضعة فى التأسيس لفن الاعتراف ولأدب السيرة بالمعنى العصرى له، لا بمعنى العصور الوسطى».

هكذا كتبت غادة حينها وامتلكت الشجاعة لأن تدعو إلى إنشاء مؤسسة عربية «ترعى هذا النمط من الوثائق لأضع الرسائل الأدبية الموجهة إلىّ فى حوزتها، وبعضها لا يقل أهمية عن رسائل غسان» وذلك بمأمن من الحريق والنهب والتشطيب، على أن تنشر بعد موتى فى الوقت المناسب للجميع.

لكن لا أحد تحمس لاقتراحها ولا هى نفسها برت بوعدها بأن تؤجل نشر تلك الرسائل العاطفية الموجهة إليها من مشاهير ومبدعين لما بعد رحيل كل أطرافها، فعادت لتُشعل الجدل فى الساحة الثقافية قبل عامين (٢٠١٦) عندما نشرت رسائل الشاعر اللبنانى الكبير أنُسى الحاج إليها، ومثلما كان حب غسان لها من طرف واحد، وارتضى بدور العاشق المهزوم فى رسائله لها: «غادة أراك دائمًا أمامى، أشتاقك، أعذب نفسى بأن أحاول نسيانك، فأغرسك أكثر فى تربة صارت كالحقول التى يزرعون فيها الحشيش، مأساتى ومأساتك أننى أحبك بصورة أكبر من أن أخفيها وأعمق من أن تطمريها».

لم يختلف الحال فى حالة أُنسى الحاج الذى كان قد سبقه فى حب غادة، فعاش معها قصة حب عنيفة محمومة سريعة طاردها فيها برسائل تسع، باح فيها بمشاعره واعترف بضعفه: «ليتك تعلمين كم أنتِ أساسية وخطيرة وحساسة، ليتك تعلمين كم أنتِ حيوية ولا غنى عنك، كم أنتِ كل شىء فى صيرورتى.. لو تعلمين إلى أى درجة أنتِ مسئولة عن مصيرى الآن لارتجفت من الرعب، لقد اخترتكِ وأنتِ مسئولة عنى شئتِ أم أبيتِ». أحبها أُنسى الحاج فى عام ١٩٦٣، وأحبها غسان فى عامى ١٩٦٦ و١٩٦٧، والمفاجأة التى نكشف عنها ــ لأول مرة ــ أن غادة وهى تتلقى رسائل غسان الغرامية الملتهبة، كانت تعيش قصة حب مع بليغ حمدى، وهو ما تكشف عنه تلك الرسائل التى كتبتها بخطها وتعترف فيها بحبها لبليغ، وبمشروع زواج بينهما لم يتم. وعندما ننشر خطابات غادة السمان الشخصية، فإننا نسير على سُنتها بأن تلك الرسائل تمثل وثائق أدبية لا بد من نشرها مهما كانت خصوصيتها، لأنها تريد أن تقدم المثل والنموذج فى تأسيس ثقافة الاعتراف فى العالم العربى، على الطريقة العصرية، وليس على طريقة العصور الوسطى.

الموسيقار وقع فى غرامها عندما التقاها لأول مرة فى لندن وقت أن فقد الأمل فى الزواج من وردة لتعنت أهلها خطابات غادة السمان الجديدة التى ننفرد بنشرها لها قصة لا بد أن نحكيها فى البداية، فقد أرسلتها إلى الصديق المشترك الذى تعرفت على بليغ عنده فى لندن، وكتبت إليه كثيرًا تشكو له بليغ وتصرفاته وتقلباته. هذا الصديق هو أحمد عثمان، الكاتب المصرى الذى هاجر إلى العاصمة البريطانية فى عام ١٩٦٥ واستقر بها، وكان بيته قِبلة لكل نجوم الفن والإبداع فى زياراتهم إلى لندن، وكان أحمد عثمان قد بدأ حياته صحفيًا فى أخبار اليوم واقترب من كامل الشناوى وأصبح من شلته المقربة، وكتب عدة أعمال للمسرح، وبدأ اسمه يلمع فى أوائل الستينيات وربطته علاقة بسعاد حسنى وكان بينهما مشروع زواج لم يتم، واكتشف أنها تستخدمه لإشعال غيرة عبدالحليم حافظ، وتزوج أحمد عثمان بعدها بنجلاء ابنة الموسيقار المعروف مدحت عاصم «مكتشف ليلى مراد»، وبسبب موقف مع الرقابة على المصنفات الفنية هدد فيه الرقيب باعتقال أحمد عثمان، قرر أن يهاجر من مصر احتجاجًا على «حالة الحريات» فى زمن عبدالناصر، فاستقر به المقام فى لندن، وذاع اسمه كواحد من أهم من كتبوا فى المصريات، وأصبحت له نظريات باسمه فى التاريخ الفرعونى، ربما أشهرها أن موسى وإخناتون شخصية واحدة وقدم ما يثبت صحة نظريته من أدلة وبراهين. يحرص أحمد عثمان على أن يزور مصر سنويًا بشكل منتظم، وكان لى حظ أن ألتقى به فى زيارته الأخيرة، وفى واحد من تلك اللقاءات تطرق حوارنا إلى صديقه بليغ حمدى وسألته: هل عندك تفسير مقنع لذلك اللغز المحير.. سفر بليغ فجأة إلى بيروت فى ليلة زواجه من وردة.. ما الذى يجعله يترك وردة فى الكوشة ويسافر إلى لبنان؟. وببساطة أجاب أحمد عثمان: راح لغادة السمان. وبنفس البساطة التى لا تتفق مع القنبلة التى يفجرها، أضاف: غادة وبليغ كان بينهما «لاف ستورى» ومشروع جواز وكنت قريبًا من الموضوع، وجوابات غادة اللى بتشكى لى فيها من بليغ لسه موجودة عندى، إن شاء الله أفتكر أجيبهالك معايا فى الزيارة الجاية. وفى الزيارة التالية جاء أحمد عثمان بهذا «الكنز» وقدمه لى: جوابات غادة أهى. قلت: أحب أعرف حكاية الجوابات.. وقال أحمد عثمان ما يلى: «لما سافرت لندن أنا ونجلاء مراتى حاولنا نتعرف على المجتمع الإنجليزى، ومن أوائل الأماكن التى زرناها القسم العربى بإذاعة الـ«bbc»، وكان يعمل به عدد من المبدعين العرب، بينهم الطيب صالح، وهناك قابلت غادة السمان لأول مرة وبسرعة جدًا بقينا أصدقاء، كانت شبه مقيمة فى لندن، واسمها كان قد بدأ يلمع كأديبة شابة، وجذبتنا بشخصيتها المنطلقة المتحررة وجنونها الجميل، فقد فاجأتنا بعشقها للبومة ودفاعها الحماسى عن هذا الكائن الملعون فى الثقافة العربية، ورأت وحدها أن البومة تستحق المحبة لا اللعنة، ومرة قررت أن نقوم بمظاهرة فى شوارع لندن نعلن فيها ونفتخر بهويتنا العربية، فارتدينا الملابس الفلكلورية العربية ونزلنا إلى الشارع لنعلن عن هويتنا العربية، كما أرادت غادة، وكان معنا عدد من الأصدقاء، بينهم الفنانة نضال الأشقر، وقتها كان العرب نادرين فى لندن عندما هاجرت إليها قبل ٥٤ سنة، ولم يكن بها سوى ٤٠٠ من طلاب البعثات التعليمية، وعدد من المصريين العاملين فى هيئة الإذاعة البريطانية، ولذلك كان بيتى هو قِبلة الزائرين، صلاح أبوسيف وعاطف سالم ونبيل الألفى وغيرهم من كبار المبدعين طالما شرفونى، وكان منهم بالطبع بليغ حمدى. وبليغ كنت أعرفه فى سنوات عملى بالصحافة فى القاهرة، فقد كان من شلة كامل الشناوى ويسهر معه كل ليلة، وكان كامل يتبنانى وقتها ويعتبرنى مثل ابنه، فقد توفى والدى فى وقت مبكر وكامل ليس له أولاد فاعتبرنى ابنه الذى لم ينجبه، وفى تلك السهرات اليومية عرفت بليغ وكان نجمه قد لمع بعد أن لحن لأم كلثوم، وكان هو الوحيد من شلة كامل الذى لا يستدين منه بل يصر أن يدفع الحساب كاملا فى نهاية السهرة، على عكس الباقين الذين كانوا يعتبرون كامل هو بنك التسليف فيستدينون منه حتى يتقاضوا مرتباتهم فى أول الشهر، وكان على رأس المستدينين المزمنين وقتها يوسف إدريس ولطفى الخولى. وكان بليغ وقتها يمتلك سيارة صغيرة وهو المتكفل بتوصيل كامل كل ليلة بعد السهرة إلى بيته، وكانا يأخذانى فى طريقهما وأجلس دائما فى الكرسى الخلفى، وفى ليلة «طقت» فى دماغ كامل أن نسافر إلى الإسكندرية فى الفجر، ربطتنى ببليغ صداقة فى تلك الأيام، وأذكر مرة كلمنى وطلب منى أن أقابله فى بار بجوار عمارة الإيموبيليا بوسط البلد، وأخذنى معه إلى بيت أحمد فؤاد حسن، قائد الفرقة الماسية فى شارع سليمان، وكانت وردة يومها تجرى بروفة مع فرقته الموسيقية، وجلست مع بليغ فى غرفة المكتب حتى تنتهى البروفة، وبعد قليل جاءت وردة، ووجدتنى أمام مشهد عاطفى حار بينها وبين بليغ والدموع فى أعينهما من شدة الوجد، وكنت فى غاية الإحراج من وجودى معهما فى تلك اللحظة، لكننى أدركت أنهما نسيا الدنيا وما فيها، كنت أعرف أن بليغ يحب وردة وأن شقيقها حميدو يرفض زواجهما ويرافقها فى كل مكان حتى يمنعها من رؤية بليغ، وأجبروها بعدها على الزواج من زوجها الجزائرى أبوأولادها «رياض ووداد». كان بليغ شخصية عاطفية انفعالية سريعة التقلب، و«يحب على روحه» كما كان يصفه كامل الشناوى، ولذلك لم أستغرب عندما وقع فى غرام غادة السمان بعدما قابلها معى فى لندن، وأذكر أن اللقاء الأول كان فى مطعم عربى فى العاصمة البريطانية اسمه «بغداد»، وكانت غادة وقتها فى قمة شبابها وأنوثتها، بالإضافة إلى شخصيتها الجذابة وطبيعتها البسيطة المتحررة الخالية من عُقد المرأة العربية، وهى مواصفات تعتبر «مور أتركتف» بالنسبة لفنان كبليغ، وسرعان ما تطورت علاقتهما من إعجاب إلى حب، وبدآ يخططان لمشروع زواج، وكان بليغ وقتها قد فقد الأمل فى الارتباط بوردة بعد زواجها وابتعادها، ووجد فى غادة مشروع زوجة مناسبة، لكن فجأة تغير السيناريو بعدما حصلت وردة على الطلاق وجاءت لتستكمل مسيرتها الغنائية من القاهرة، فتجدد الحب القديم وبدأ بليغ ينسحب من حياة غادة ، وقرر أن يتزوج وردة عام ١٩٧٢، ويبدو أن غادة غضبت أو هددت بشىء ما، فلا أستطيع أن أجزم بما حدث، لكن الذى عرفته منها أن بليغ ترك حفل زفافه فى القاهرة وسافر إليها فى بيروت.. ثم عاد ليتمم زواجه من وردة وسط دهشة الجميع، مختلقًا أغرب مبرر ساذج فقد ادعى حسبما عرفت من الأصدقاء أنه سافر ليشترى بدلة الفرح من بيروت لأن الموديلات لم تعجبه فى القاهرة. وبعد زواج بليغ من وردة لم يعد هناك أمل لغادة، فتزوجت من اللبنانى بشير الداعوق صاحب دار النشر، التى تولت نشر كتبها، وأذكر أنها جاءت مع زوجها إلى لندن وقضت أياما من شهر العسل فى بيتنا، وأنجبت ابنها حازم ونقلت إقامتها إلى باريس وتعيش فيها الآن وتكتب بانتظام فى مجلة أسبوعية، ومازالت قادرة على إثارة الجدل ولاتزال أصداء نشرها لخطابات أنُسى الحاج تتردد حتى الآن. ولم تتح لى الفرصة لأسأل بليغ عن أسباب تراجعه عن الزواج من غادة مع أنه كان معجبا بها، فعندما جاء إلى لندن كان فى حالة يرثى لها بعد أن جاءها هاربًا من الحكم فى قضية المغربية التى انتحرت من شقته فى القاهرة «سميرة مليان»، كان مصدومًا ولا يصدق ما حدث ويشعر بأنه فى كابوس، وكان «يشرب» كثيرًا لينسى ويهرب من التفكير، ولم تكن ظروفه النفسية تسمح أن أسأله عن حكايته مع غادة السمان.. وقد كنت شاهدًا عليها وطرفًا فيها. «وعندما أنشر خطابات غادة إلىّ فإننى أسير على مذهبها فى ضرورة نشر الرسائل الشخصية لأنها تتحول إلى وثائق تاريخية يقدم نشرها خدمة جليلة للأدب العربى وفن السيرة حسب تعبيرها». هذا ما قاله أحمد عثمان لى عن طبيعة علاقته بغادة السمان والظروف التى كتبت له فيها تلك الرسائل والأجواء التى ولدت فيها قصة الحب بين غادة وبليغ.. وكانت لحنا لم يكتمل.

غادة كتبت الرسائل إلى صديقها المصرى المقيم فى لندن أحمد عثمان تشتكى فيها هروب بليغ حمدى إلى وردة

من الذى كانت تقصده غادة السمان عندما كتبت: «أحببت رجلا من ثلج فإذا ما جاء الصيف ذاب»؟.. ذلك أن قائمة العشاق فى حياة الأديبة العربية الشهيرة طويلة وممتدة ومرشحة للزيادة، وكنت أتمنى أن يرزقها الله بمن يجمع عشاقها فى كتاب واحد «الذين أحبوا غادة» مثلما كتب كامل الشناوى عن «الذين أحبوا مى»، فيروى قصص من أحبوها وكتبوا لها رسائل الغرام، من غسان كنفانى إلى أنسى الحاج، مرورا بناصر النشاشيبى ونزار قبانى، وآخرين ربما لم تقرر غادة بعد الإفصاح عنهم، وربما كنا على موعد مع الدهشة إذا ما قررت غادة السمان أن تكتب مذكراتها.. بلا مونتاج.

والذين يعرفون غادة السمان لديهم اليقين أنها تمتلك الجرأة لأن تكتب هى بلا واسطة عن حياتها الخاصة بكل ما فيها من تجارب ونزق وجنون.. ورجال.

هى نفسها أعلنت بقلمها حينما ثارت العواصف فى وجهها عندما نشرت رسائل غسان كنفانى الغرامية إليها: «لدى الجرأة لكتابة مذكراتى بلا مداورة ولا مواربة، ولكنى لم أشعر بعد بأن الوقت قد حان لكتابتها.. ولعل الذين يطالبوننى اليوم عام ١٩٩٢ بكتابتها بإلحاح ربما كمطلب كيدى أو من باب التحدى هم الذين سيصيرون أكثر الناس احتجاجا على صدورها، وعلى ما سيرد فيها من صدق ورفض لتقديس البشر، لأننى حين أكتب مذكراتى لن أجامل نفسى ولا سواى».

ولذلك لن تنزعج غادة السمان عندما نسأل عن هذا الرجل الذى أحبته وذاب منها وراوغها، خاصة أن ما دخلته قبله من علاقات كان حبا من طرف واحد، طرف عشاقها طبعا، فمن هو ذلك الحبيب الذى انتقم للذين أحبوها؟.

كثيرون سوف يصابون بشعور هو مزيج من الدهشة والصدمة عندما نكشف عن علاقة حب ربطت بين «أمل مصر فى الموسيقى ولا يزال» الموسيقار العبقرى بليغ حمدى وبين «ياسمينة الشام» و«سيمون دى بفوار الشرق» غادة السمان.

ونحن «بناء على نظرياتها ومواقفها الليبرالية» لا نتدخل فى حياة غادة السمان الشخصية عندما ننشر تلك الرسائل الخاصة التى كتبتها لصديقها أحمد عثمان وزوجته نجلاء تشتكى من «جنون» بليغ وهروبه منها إلى «وردة».

الرسائل العشر التى كتبتها غادة إلى أحمد عثمان يعود تاريخها إلى عام ١٩٦٧ وما بعده بقليل، ويبدو منها مدى العلاقة الإنسانية التى ربطتهما، إلى حد أنها تبوح له بكل شىء، بما فى ذلك أسرار قلبها، ولنبدأ فى تصفح رسائل غادة السمان ونشرها بنصوصها باعتبارها فى حكم الوثائق التاريخية.

الرسالة الأولى

كانت الرسالة الأولى التى ترسلها غادة إلى أحمد عثمان بعد عودتها إلى بيروت، وفيها تعترف بأن بليغ أسرها وسيطر على تفكيرها منذ التقت به بصحبتهما، حتى إنها نسيت أن تعطى أحمد عثمان أسئلة صحفية أعدتها ليجيب عنها لتكون حوارا معه ضمن سلسلة من الموضوعات انتوت أن تكتبها عن زيارتها للندن.. وحتى فى الأسئلة التى أرفقتها مع خطابها دست سؤالا عن بليغ قالت إنه ليس للنشر وتريد إجابته لأسباب شخصية.

يقول نص الخطاب المكتوب بقلم أخضر من بيت أصدقاء نزلت فى ضيافتهم من بلدة الدامور فى لبنان:

الدامور.. ٢٠-١١-٦٧

أعزائى نجلاء وأحمد.. كان وداعنا متعبًا وصامتًا كوداعى مع بليغ، طبعًا كان غاضبًا ومعاتبًا، ولم يكن لدىّ أى وقت للشرح أو الاعتذار، لم يكن قد بقى أكثر من ساعتين قضيتهما فى لم الشنط، وفى السادسة والنصف غادرت البيت إلى المطار وبدون نوم ووصلت مساء «كان ذلك البارحة» ووجدت فى استقبالى عددا كبيرا جدا من الأصدقاء، ثم نمت ١٣ ساعة بعد وصولى وبدون حبة منوم.

استيقظت اليوم ظهرًا وبدأت أتذكر الأيام الثلاثة الأخيرة وأحسست بأنها كانت تشبه حلمًا غريبًا بدأ فى قبو مطعم بغداد وانتهى هناك.. وتذكرت أننى وصلت إلى هنا ضائعة وأننى نسيت حتى أن أعطى نجلاء الأسئلة لترد عليها، وبدأت الآن أعد تحقيقاتى عن لندن للنشر، ولذا قررت أن أبعث إليك بالأسئلة فورًا لترد عليها.

الطقس هنا دافئ ورائع، ودنيا وزوجها أعدا لى غرفة رائعة هنا وأخرى فى صيدا فى منزل أهلها، وحاولت اليوم الاتصال بالمحامى فلم أستطع لأن الخطوط كانت معطلة مع دمشق وسأفعل ذلك غدا.

رجائى أن تبلغ شوقى إلى «أولغا»، والأهم أن تبعث لى بعنوانها ضرورى جدًا جدًا، وأن تبلغ نجلاء تحيتى وأن تقول لها إننى سأكتب لها عن طريق على ولكما منى كل محبة وشوق.. وعلى استعداد للقيام بأى خدمة هنا.. عنوانى «غادة السمان، بواسطة شاكر أبومرعى.. لبنان – الدامور، وتليفونى هنا «الدامور ١١١»، ملحوظة: هذه رسالة عاجلة أرجو الرد على أسئلتها فورا وسأكتب لك بالتفصيل فيما بعد.. غادة.

وأرفقت غادة مع رسالتها ورقتين بالأسئلة التى طلبت من أحمد عثمان أن يجيبها عليها، وتتعلق بتجربته ككاتب مسرحى وكمهاجر عربى جديد إلى بريطانيا وانطباعاته ومشاهداته فى لندن، لكن ما يهمنا منها هو ذلك السؤال الأخير «النشاز وسط الأسئلة الصحفية» ويتعلق بذلك الرجل الذى خطف قلبها فى لندن، ويقول نص السؤال: س ٧: ما أخبار بليغ حمدى وأين هو وأين سيكون وما عنوانه فى القاهرة؟ «ملاحظة: هذا السؤال ليس للنشر» وإذا كان لا يزال فى لندن، أرجو أن تعطيه عنوانى أو تبعث إلىّ بعنوانه.. لم أكن أدرى أننى سأشتاق إليه كثيرا.. ملاحظة: بعد الاحتفاظ بالسؤال الأخير رجائى إعادة الأسئلة مع الأجوبة أو نقلها مع الإجابة وأن يتم ذلك فى أسرع وقت مع إرسال صورة لك ولنجلاء لأننى لم أطلع على الصور بعد.. وسأبعث لك بالصور التى لا أنشرها وبالحديث بعد نشره.





الرسالة الثانية

هى من ورقتين، وأرسلتها غادة من بيروت وكما نفهم من سياق الرسالة أن بليغ لحق بها فى لبنان بدافع الشوق، وقضى أياما معها ثم طار إلى الكويت وترك قلبه معها فى بيروت.. وفى رسالتها إلى أحمد عثمان تشكره لأنه كان سبب لقائها ببليغ.. ولا يوجد تاريخ مدون على الرسالة وإن كان سياقها يدل على أنها كُتبت فى بداية العلاقة، أى فى نهايات عام ١٩٦٧، يقول نص الرسالة: «أحبائى نجلاء وأحمد.. رغم عتبى الشديد البالغ حد القهر منكما أكتب، لأن محبتى أكبر وأعمق.. ظننت أنكما لم تتسلما رسالتى حينما طال صمتكما ولم أتلق أى رد، وما زلت أنتظر.. لكن بليغ خبرنى أنكما تسلمتماها، رغم كل شىء أكتب لكما أنا بالحب القديم نفسه، بالشوق نفسه، بالصدق نفسه، وأحمل لكما تحيات بليغ أيضًا، وقد رغبنا فى الكتابة إليكما أكثر من مرة، أحيانا شاكرين لأنكما كنتما سبب تعارفنا، وأحيانا ناقمين لأنكما كنتما سبب تعارفنا، وهو الآن ليس هنا ليكتب معى، هو فى الكويت، وقد حدثنى البارحة هاتفيًا وسألنى: كيف سأقضى أيامى فى غيابه؟ فقلت له: سأكتب رسائل لأحمد ونجلاء.

أملى أن أسمع منكما ردًا سريعًا هذه المرة، فأنا بشوق إليكما وإلى أخباركما، ولم تغيبا عن بالى أبدًا.. فعلا».

كانت هنالك صورة يحتفظ بها صديق بليغ الواد الحمش اللطيف «غاب اسمه عن بالى» وهى صورتى أنا وبليغ الملونة التى التقطها لنا وديع حسن على فى بيته، هذه الصورة أرجو أن تبعث بها إلىّ لأنها تحمل لى ذكرى غالية وأود الاحتفاظ بها. ما أخبار رياض غلمية؟ والجميع؟.. أخبارى هائلة، وسأكتبها مفصلا فى رسالتى المقبلة مع موجز لحالة الطقس السياسية فى الأجواء العربية.. بانتظار ردكما، لأتأكد من أنكما لم تغيرا العنوان، أبعث إليكما بهذه الصورة، وبصورتى أنا وبليغ لأننا نعلم حبكما لنا.. وقد يسركما الاحتفاظ بها.. وإلى لقاء قريب. عنوانى: غادة السمان.. ص بريد: ١٢٨١.. بيروت، لبنان.. غادة.





الرسالة الثالثة

كتبتها غادة على ورقتين ملونتين، وليس عليها تاريخ محدد، وإن كان السياق يدل على أنها بعد شهور من بداية قصة الحب بين بليغ وغادة، حيث دخلت العلاقة فى العمق وتحولت إلى مشروع زواج، ولكن شخصية بليغ المحيرة والمتقلبة كانت مصدر قلق لغادة، ويبدو أنها سألت أحمد عثمان واستشارته فصارحها بقلقه عليها من مسألة زواجها من بليغ، فهو يعرف أن صاحبه شخصية قلقة منطلقة «بوهيمية» يمكن أن ينسى نفسه مع كل لحن جديد.. وحسبما حكاه لى المخرج الكبير جميل المغازى وكان من أقرب أصدقاء بليغ أن غادة السمان كانت متحمسة للزواج من بليغ، وجاءت إلى القاهرة لتتعرف بأسرته وأقامت فى بيته لأيام بصحبة شقيقته صفية، ثم فوجئت بأن بليغ تركها فى شقته وسافر فجأة إلى باريس دون أن يخبرها.

نعود إلى نص الرسالة ونقرأ ما كتبته غادة السمان: «نجلاء وأحمد، أيها الحبيبان.. تأخرت فى الرد لأننى كنت على وشك السفر إليكما، ثم تأخرت بسبب عودة بليغ إلى بيروت فجأة.. هذه المرة سأطير حتما مع أول آب «أغسطس» إلى أكثر من مكان، وسأمر بلندن حتما لقضاء أسبوع بين ٥ و٣٠ آب، أسبوع أقضى نصفه فى تقبيل أصدقائى الكثر فى لندن، ونصفه الآخر معكما.. وحينئذ سنتحدث طويلا حول كل شىء، ريثما أصل، أقول لك إن قلقك فى غير محله، على الأقل بخصوص حياتى أدبيًا وصحفيًا وعمليًا.. أما بخصوص بليغ فأنت محق فى قلقك.. أخشى من أن نتزوج. بالمناسبة، تلقيت اليوم رسالة من صفية أخت بليغ، وفى ردى أعطيتها عنوانكما فى لندن لترد علىّ إلى هناك، فبليغ فى تونس ولا يعرف أننى مسافرة للندن.

قبل دقائق اتصلت بى على المكتب سهيلة مرزوق من عند نزار قبانى.. علمت أنها تقضى إجازتها هنا. سأحاول أن أدعوها للعشاء قبل سفرى لأسمع منها أخباركما، وإلا سيكون عليكما إشباع فضول عمره يكاد يقارب العام، «الرسائل حكى فاضى حينما نعلم أن باستطاعتنا أن نرى أحباءنا مباشرة وقريبا» لذا لن أطيل فقد أصل إليكما قبل هذه الرسالة.. غادة.

اختفى بليغ بعد هذه الرسالة من خطابات غادة السمان إلى أحمد عثمان، ولم يظهر من جديد إلا فى اتصال تليفونى بعدها بنحو أربع سنوات تخبره فيه بأن «حبيبها المجنون» بليغ حمدى هبط عليها فجأة فى بيروت وكاد عقلها يتوقف عندما رأته، فقد كان آخر إنسان تتوقع أن تراه فى هذا اليوم، لأنه كان يوم زفافه على وردة، قرر فى لحظة نزق عارمة أن يترك فرحه ومعازيمه ويطير إليها ليودعها الوداع الأخير.. ولم يملك أحمد عثمان يومها سوى أن يطلق ضحكة صافية ويقول لها بسخرية: بليغ ممكن يعمل أى حاجة.





الرسالة الرابعة

رسائل غادة السمان إلى صديقها الأقرب فى لندن لم تكن عن قصة حبها القصيرة لبليغ ومشروع زواجها منه الذى لم تُكتب له النهاية السعيدة التى تمنتها، بل كانت بمثابة فضفضة من كاتبتها، تتكلم فيها عن كل شىء بانطلاق وجرأة وحرية، وترسلها إليه من كل مكان تذهب إليه، بما فى ذلك لندن نفسها، حيث لا يفصل مكان إقامتها عن شقة أحمد عثمان سوى دقائق معدودات، لكنها تقرر أن تكتب إليه، كتلك الرسالة التى تحكى فيها عن تلك الواقعة المجنونة، عندما قرروا أن يرتدوا الأزياء العربية التقليدية ويقوموا بمظاهرة لإثبات هويتهم، تضامنًا مع القومية العربية وزعيمها وقت أن كانت طبول الحرب تدق معلنة عن قرب المعركة مع العدو الصهيونى، والتى انتهت بهزيمة مروعة بعدها بأيام فى ٥ يونيو ١٩٦٧.

«لندن فى ١٨ مايو ١٩٦٧»

نجلاء وأحمد يا أغلى صديقين.. أخيرًا أنا وحدى، وبعد سلسلة من المطاردات «الجيمسبوندية» بين المطار وغيره، وبعد مظاهرة استقبال «دينية» وأدبية، وأخيرًا أغلقت على نفسى باب غرفتى وأغلقت عينى وبدأت ملامحكم تنبت ووجوهكم تتضح، وبدأت أسقط فى بئر البارحة وفى القاع امتدت شوارع لندن وضحكنا وعبثنا ولحظات الجنون الحلوة ولحظات الحزن ووجه نجلاء مغطى بالدموع وهى تصرخ «بس بقى» وتنشج، ثم وجهها فى الماكياج الشرقى والثوب الأحمر الفلاحى وأنت ترقب كل شىء بصمت ذكى حنون لاقط وإحسان الذى أحببت ما عرفت منه حتى الآن وأتمنى ألا يكون قد خيب ظنى، كما أرجو أن تلتقوا دومًا من جديد، وإذا لم يكن قد اتصل بكم فابدأوه بذلك فهو شاب طيب جدًا فى أعماقه، هذا رأيى حتى يثبت العكس، وقد كتبت له رسالة ووجدت نفسى أكتب له عنكم، وقد يقرأ عليكم بعضًا من مقاطعها.

عزيزى.. اتصلت الآن بالدكتور سهيل إدريس، الكاتب والناشر اللبنانى المعروف وصاحب دار الآداب، وسأراه صباح بعد الغد، وسأعاود الكتابة إليك، على أى حال هنالك دور أخرى، ولا يهمك كلنا عساكرك. أخبارى العملية ممتازة وبالأحرى الجزء السورى منها لأننى لم أبدأ بعد بحل أى شىء آخر.. وأنتم ما أخباركم، أفتقدكما فعلًا، وأفتقد إزعاجى لجارتكم وأفتقد جلساتنا الهادئة والصاخبة، وأتمنى لو كنتم هنا إذن لرويت لكم قصة أطول ٢٤ ساعة فى حياتى منذ لحظة وصولى حتى الآن، سأعود إلى لندن حتمًا وبسرعة، ولولا ارتباطات العمل ومشاغله لعدت فى أول طائرة.. فعلًا.

سأكتب لك قريبًا، وسأستمر فى حوارى معكم، وسأذكركم كلما ضحكت، وأنا سعيدة بإحساسى هذا، لأنه يؤكد لى أننى ما زلت إنسانة للعواطف الصادقة موضع فى نفسها ولم تتحول بعد إلى أداة فى يد طموحى.. تحياتى لإحسان، حبى الصادق لنجلاء، ولك تلك الصداقة العميقة الحقيقية، وإلى لقاء ما فى مكان ما.. غادة.





الرسالة الخامسة

هى رسالة كتبتها على عجل من بيروت قبل أن تسافر إلى الكويت، وفيها تشير إلى سهرة جمعتها بالرسام والكاتب والفنان المصرى يوسف فرنسيس، وتشير كذلك إلى عشقها للبومة، ذلك الطائر الذى ترى غادة أن الثقافة العربية ظلمته ولا يستحق اللعن ووصمه بالنحس والشؤم.. يقول نص الرسالة:

بيروت فى ٢٧ مايو ١٩٦٧

عزيزى أحمد وأختى الحبيبة نجلاء.. اضطررت لمغادرة بيروت فجأة والطيران غدًا إلى الكويت، وهذه الكلمات العاجلة أخطها قبل أن أجمع حقائبى، إذ اعتدت على التحدث إليكما فى كل وقت ومن كل مدينة.. البارحة التقيت بيوسف فرنسيس وبعض الأصدقاء قضينا سهرة حلوة «مبلولة» بالنبيذ والغناء، وتحدثت عنكما نصف السهرة وتحدثت عنكما طويلًا حتى إن بعض الأصدقاء بدأوا يتوسلون إلىّ أن أعرفهم عليكما، ورويت ليوسف لحظاتنا السعيدة الرائعة وليلة وداع لندن «ليلة البومة» وتلك الأغنية المليئة بالإيحاءات والمحبة التى شكلتما كورسها وأنشدناها فى شوارع لندن:

بومة، يا حبايبى، بومة

بومة، لنا عايزين بومة

قضينا هنا أيامًا عشرة من الزحام والأحاديث الصحفية وخلالها أدركت كم كنت سعيدة بوجودكما فعلًا، أنا بنت غجرية العواطف، حينما تغيب أى مدينة عن عينى تغيب وجوه أهلها كلهم، لكنى فعلًا أحمل وجهيكما معى وأفكر بكما بصدق طفولى، نسيت أننى قادرة عليه منذ زمن بعيد.. سأكتب لكما فور وصولى إلى الكويت، وإذا وجدتما وقتًا فاكتبا لى.. إلى غادة السمان بواسطة أسعد السمان.. ص ب:١٦٢٣، الكويت.. وبلغا إحسان تحياتى، ورياض ومارون معلش.. غادة.





الرسالة السادسة

كتبتها غادة فور وصولها إلى الكويت وأرسلتها إلى أحمد عثمان وزوجته نجلاء مدحت عاصم «أحب بومتين» لها فى لندن كما أسمتهما.. يقول نص الرسالة: «الكويت فى ٣٠٥٦٧.. نجلاء وأحمد.. هل أعتب عليكما؟ حتى الآن لم أتسلم منكما كلمة واحدة؟ قد لا أكون على حق فقد غادرت لندن منذ أسبوعين فقط ولكن ربما هو شوقى الصادق، الصادق فى حالات نادرة عادة، والعنيف فى حالة الصدق.. نعم أنا فى الكويت فى جناح خاص فى أفخم فندق، وثلاث ماكينات هواء لا يتوقف أزيزها حولى، ولكننى أذكر بحنين تلك الليلة حينما نمت عندكم على الأرض أنا ونجلاء وكان شخيرك يا عزيزى عثمان يملأ المكان.

نعم خلال أسبوع سأقبض ١٥٠ جنيهًا، لكنى أيضًا سأفقد من وزنى ٣ كيلو أخرى، شىء عجيب منذ وصلت هنا وأنا عاجزة كليا عن الأكل.. أعيش على عصير الفواكه.. لولا ذخيرتى أيام الأكل فى كافيتريا «رويال فيستفيل هول» لذبت كلى ولما تبقى منى سوى العظم، فعلا وزنى الآن ٤٩ كيلو.

كما فى السابق ألقى هنا النجاح إياه.. يجب أن أنام الليلة جيدًا.. أمامى غدًا تصوير من أجل غلاف مجلتين.. وتليفزيون.. وزحام وزحام.. يا إلهى، الآن فقط أدرك كم كنت سعيدة هناك، الآن فقط أدرك أن أفيون الشهرة فقد تأثيره علىّ نهائيًا.. إننى أحلم بلحظات تسكعنا سعداء مجهولين فى تلك المدينة النائية.

نجلاء وأحمد يا أحب بومتين إلى نفسى.. يا خونة لماذا لم تكتبا لى؟.. غادة.





