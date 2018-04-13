القاهرة : الجمعة 13 أبريل 2018
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اقتصاد
الجمعة 13/أبريل/2018 - 08:18 م

صندوق النقد: السياسات الإصلاحية فى تونس تخفض مخاطر الميزانية

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
وكالات
dostor.org/2127530

اختتمت بعثة من صندوق النقد الدولي، برئاسة بيورن روتر، زيارة إلى تونس خلال الفترة من 4 إلى 11 أبريل الجاري لمناقشة آخر تطورات الاقتصاد التونسي.

وخطط السلطات بشأن السياسات في ظل برنامج الإصلاح التونسي الذي يدعمه الصندوق باتفاق مدته أربع سنوات في إطار «تسهيل الصندوق الممدد».

وأكدت البعثة في بيانها الختامي «لا تزال الاتجاهات المتعارضة تميز الاقتصاد التونسي في مطلع عام 2018، فالنمو الاقتصادي يواصل التحسن، تدفعه جودة الموسم الزراعي، وزيادة الاستثمار، والتعافي المبكر الذي تشهده الصادرات».

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