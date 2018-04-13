فوز ناجي سلام في انتخابات التجديد النصفي للأطباء البيطريين

كشفت المؤشرات الأولية لعمليات فرز الأصوات في انتخابات التجديد النصفي للنقابة الفرعية للبيطريين بالبحيرة، على مقعد غرب الدلتا فوز الدكتور ناجي سلام، مرشح مقعد غرب الدلتا.



وأكدت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات إعلان نتيجة مقاعد فوق وتحت السن غدا السبت لحين الانتهاء من تجميعها على مستوى الجمهورية.



وأجريت انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء البيطريين بالبحيرة، اليوم، على مقاعد فوق السن وتحت السن بالنقابة العامة للفوز بـ6 مقاعد، بالإضافة إلى الانتخاب على مقعد غرب الدلتا.