تواضروس: الحضارة المصرية أم لجميع الحضارات

قال البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن ديورانت وصف الحضارة المصرية بأنها الأقدم والأجمل في كتاب «حكاية الحضارة».



وأضاف تواضروس: «الحضارة المصرية تعتبر أمًا لجميع الحضارات، وفي مصر القديمة كان هناك نظام تعليمي قوي وكانت المدارس ملحقة بالمعابد ويطلق عليها (بيت الحياة)».



وعلى الصعيد المسيحي، قال قداسته: مصر أرض مقدسة تباركت بزيارة العائلة المقدسة أثناء هروبهم من فلسطين في القرن الأول حسب وصية الملاك. (مت ٢: ١٣) فكانت بمثابة بيتهم الثاني. وظلت ملاذًا وقت المشاكل.



وأضاف: بعد الحقبة الفرعونية أصبحت مصر بلد مسيحية لمدة ٧ قرون، ثم دخل الإسلام ولأننا تعايشنا سلميًا فأي إرهاب أو عنف يعتبر مصدره خارجي.

