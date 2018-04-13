تفاصيل إعادة طباعة الأعمال الكاملة للشاعر أحمد حجازي بـ«قصور الثقافة»

قال أحد أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة، إن المستشار القانوني لوزير الثقافة وافق على إعادة طباعة الأعمال الكاملة للشاعر أحمد عبد المعطي حجازي، من خلال الهيئة العامة لقصور الثقافة، وهو ما أشار إليه خلال الاجتماع الذي عُقد بمكتب الدكتور أحمد عواض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة، في تمام الساعة الخامسة مساء الأربعاء 28 مارس الماضي.



وأضاف أن المستشار القانوني للوزيرة كتب على المحضر المعتمد «لا مانع قانونا – الموضوع الثالث عشر الخاص بالأستاذ أحمد عبد المعطي حجازي مع إعمال المادة 230».



ومن جانبه؛ عقّب الدكتورأحمد عواض رئيس مجلس الإدارة، قائلًا: « أن هذه المادة هي التي تعطي لمجلس الإدارة الحق في تقدير وتعديل القيمة الماليه الغير معتمدة»، مشيرًا إلى أن المستشار القانوني لوزير الثقافة طلب اللائحة الخاصة بالهيئة وقام بإرسالها له وتأشيرته هذه يعني أن القرار الذي اتخذه مجلس الإدارة هو قرار صحيح بناء على المادة المذكورة.

