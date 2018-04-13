«الزراعة»: رفع الحظر السعودى عن الجوافة فى الموسم الجديد

قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي المصري، إنه لم يتبقَ من حظر الصادرات الزراعية سوى صادرات الجوافة والمفروض عليها من المملكة العربية السعودية، لافتًا إلى وجود مفاوضات مستمرة مع الجانب السعودي لرفع الحظر مطلقًا، ومن المتوقع رفعه اعتبارًا من الموسم الجديد على اعتبار أن موسم تصدير الجوافة انتهى.



وأضاف «العطار» لـ«الدستور» أن الحظر السوداني على الصادرات الزراعية المصرية من السودان ليس له علاقة بالمواصفات القياسية للمحاصيل الزراعية المصرية أو الفنية وهو حظر غير مبرر من الجانب السوداني، مشيرا إلى أن وزير الزراعة ذهب إلى السودان مرتين، وكذلك وزير التجارة ولم يتوصلا إلى حلول مع الجانب السوداني.



وأوضح أن الحظر سياسي وليس فنيًا.

