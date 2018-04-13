غدًا.. أولى جلسات محاكمة ضابط قتل مواطنًا في الجيزة

تنظر محكمة جنايات القاهرة، غدًا، أولى جلسات محاكمة معاون مباحث مركز شرطة أبوالنمرس بتهمة قتل مواطن في الجيزة.



تعقد الجلسة برئاسة المستشار حمدى السيد الشنوفى وعضوية المستشارين عادل عبد الهادى ومحمد الحسينى وأمانة سر وجيه أديب وأبو بكر طه.



ونسبت النيابة العامة للمتهم "أحمد ع م"، محبوس، 25 عاما، ملازم أول شرطة، معاون مباحث مركز شرطة أبوالنمرس، قتل "شريف ا" عمدا بأن استهدفه بسلاحه النارى (طبنجة) المسلم إليه من جهة عمله وأطلق عليه 6 طلقات أودت بحياته.