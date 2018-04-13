«صحة الجيزة»: علاج 292 مواطنا من فيروس C

قال الدكتور هشام كامل، مدير مديرية الصحة بالجيزة، إن المحافظة مستمرة فى تنفيذ القوافل العلاجية المجانية لمصابى فيروس c، طبقا للخطة القومية التى تنفذها الدولة لمكافحة المرض، ووصل إجمالى المترددين حتى الآن 20 ألفا و613 مواطنا، وتم علاج 292 مواطنا منهم وصرف الأدوية اللازمة لهم.



وأضاف كامل، أن القوافل العلاجية شملت الطالبية والكونيسة وأبو النمرس ونزلة السمان وزنين، موضحًا أنه تم إضافة 11 مركزا بإدارات أكتوبر وأطفيح والبدرشين والهرم والوراق وبولاق الدكرور وشمال الجيزة ومركزين بالعياط للقيام بتحليل فيروس c وقياس الضغط والوزن والسكر ووصل إجمالى المترددين على المراكز حتى الآن إلى 2634 مواطنًا.

