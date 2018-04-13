كواليس «اجتماع الخميس».. لماذا أجّل «ترامب» ضرب سوريا؟

حذر القادة العسكريون الأمريكيون، بينهم وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، الرئيس دونالد ترامب من تصعيد التدخل الأمريكي في سوريا، حسبما نشرت شبكة «CNN» الأمريكية.



وكشفت مصادر مسؤولة لـ«CNN»، أن القادة العسكريين ومستشاري الأمن القومي أبلغوا ترامب بأنه سيخاطر بتصعيد التدخل الأمريكي في سوريا، إذا استمر في الضغط من أجل توجيه ضربة عسكرية للنظام السوري بعد اتهامه باستخدام الأسلحة الكيماوية في مدينة «دوما».



وأضافت: «وزير الدفاع وأعضاء بفريق الأمن القومي حذروا ترامب، خلال اجتماع الخميس، من أن توجيه ضربة عسكرية لمواقع تابعة للنظام السوري قد يؤدي إلى تورط الولايات المتحدة في نزاع مباشر مع روسيا وإيران».



واشتدت حدة التوتر بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن الهجوم الكيميائي الأخير في سوريا، إذ هددت واشنطن بتوجيه ضربة عسكطرية لقوات نظاما لرئيس السوري بشار الأسد، وكذلك القوات الإيرانية، وأعلنت بريطانيا دعمها اذلك، بينما حذرت روسيا من توجيه أي ضربات عسكرية لدمشق.

