مصطفى بكري يكشف حقيقة وفاة «حفتر»

كشف مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، عن حقيقة وفاة المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "هو خبر غير صحيح، شفى الله المشير حفتر وألهمه الصحة والعافية وطنيا عروبيا مناضلا".



وأضاف بكري: "الخبر منشور على لسان زميلنا النائب سمير غطاس حول وفاة المشير خليفة حفتر على جروب النواب والذي على أساسه قدمت العزاء في وفاة السيد المشير".



وكان بكري أعلن وفاة حفتر، قائلا: "رحم الله المناضل والمقاتل الذي كان يتمني أن يري ليبيا وقد تحررت من دنس الإرهابيين وعادت لوحدتها مرة أخرى".